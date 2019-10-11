Перепись-2020: что государство хочет знать о своих гражданах

Население страны в октябре 2020 года ожидает перепись. Для труднодоступных районов Хабаровского края она пройдёт с апреля по август. В анкете 23 вопроса из которых станет понятен портрет россиянина, его семейное и экономическое положение. Подробности в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" мы обсудили с начальником отдела переписи населения и здравоохранения управления Росстата по Хабаровскому краю Людмилой Молотковец.

Перепись-2020: что государство хочет знать о своих гражданахФото: Сергей ПЯТКОВ