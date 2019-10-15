Региональный выездной семинар-совещание по Дальневосточному федеральному округу «О реализации проектов Фонда социального страхования Российской Федерации» длился два дня. За это время участники успели поделиться массой интересной и актуальной информации, опытом и проблемами. Помимо управляющих региональными дальневосточными отделениями, на семинар собрались представители работодателей, ответственных министерств и надзорных ведомств.

О НАСУЩНОМ

Информация, которая стекается в Фонд социального страхования, бесценна. На ее основе можно сразу выделить, например, заболевания, характерные для той или иной профессии. Или обнаружить аномалии: на одном предприятии люди ходят на больничный, скажем, раз в год, а на другом - четыре раза. В чем причина? Плохие условия труда, в коллективе второй компании случайно собрались люди с ослабленным здоровьем или что-то еще? В любом случае есть повод подробнее изучить ситуацию и при необходимости вмешаться.

- Мы обнаружили интересную закономерность: чем реже люди уходят на больничный, тем дольше на нем остаются. И наоборот, - демонстрировал диаграммы во время пленарного доклада Михаил Барбазюк, заместитель председателя ФСС. - Вот тут (докладчик заострил внимание собравшихся - прим. авт.) вы видите аномальный пик. В причинах, думаю, коллеги, вам стоит разобраться.

В Хабаровске прошла крупная конференция Фонда социального страхования

Доклад и представленная в нем статистика, по моим наблюдениям, весьма заинтересовала представителей Союза работодателей и профсоюзов. Кстати, интересует подобная информация и Министерство труда, и Минздрав, и Минэконом и другие ведомства. «Биг дата», массивы информации позволяют делать прогнозы о состоянии рынка труда, быть готовым к тому, что, к примеру, в марте россияне дружно отправятся на больничные из-за травм и простуд. Да, почему-то в России этот месяц самый «нездоровый». Впрочем, есть и исключения. Так, в Хабаровском крае пик различных заболеваний приходится на январь. А самый травмоопасный день - это среда. Так что если вы житель Хабаровского края, то в январе по средам стоит быть предельно острожным.

А если серьезно, то Фонд социального страхования - одна из тех организаций, без которых невозможно представить нашу жизнь. Именно ФСС отвечает за правильное начисление и своевременную выплату различных пособий - от выплат по листку временной нетрудоспособности (старый добрый больничный) до выплат инвалидам и гражданам, потерявших близких родственников.

ВЗГЛЯД ВПЕРЕД

Конечно, в Фонде работают специалисты высокой квалификации, они легко разберутся в нюансах начисления, сроках и прочем. А как быть обычному человеку, нам с вами? Как понять, на какие выплаты и в каких ситуациях мы имеем право?

Именно для этого и была создана электронная платформа от Фонда социального страхования - «Социальный навигатор». В приложении собраны сведения обо всех социальных учреждениях, оно проложит удобный маршрут, подскажет режим работы. Есть специальный калькулятор, благодаря которому можно самостоятельно рассчитать сумму выплаты и многое другое. Приложение сейчас проходит активную обкатку практикой, его тестируют все категории застрахованных лиц, высказывают свои замечания, пожелания и предложения.

В Хабаровском крае приложение предложили протестировать представителей организаций инвалидов, будущих мам и других категорий потенциальных получателей выплат. На семинаре-совещании их попросили высказаться, причем московские гости не просили хвалить продукт. Наоборот, в Фонде подчеркнули: нам нужна критика, мы хотим создать максимально удобное, информационно емкое и в то же время простое приложение.

Оказалось, что к интерфейсу «Социального навигатора» претензий почти нет, он интуитивно понятен. Есть пожелания по объему приложения - оно довольно велико, на стареньких или очень бюджетных смартфонах его некомфортно использовать. Поэтому, как заверил Михаил Барабазюк, сейчас разработчики активно работают над тем, чтобы сжать платформу.

В Хабаровске прошла крупная конференция Фонда социального страхования

Вообще, цифровизация услуг - это общий тренд, заданный президентом Российской Федерации. Владимир Путин не раз подчеркивал: каждый гражданин России, независимо от места жительства, работы, учебы и прочих факторов, имеет право на государственную услугу, что называется, «в пару кликов». Фонд социального страхования отлично вписался в этот тренд.

Помимо «Социального навигатора», Фонд активно продвигает электронный лист нетрудоспособности. Хабаровский край стал одним из пилотных регионов для обкатки проекта, и сегодня, спустя всего пару лет, электронный больничный уже становится обыденностью.

Система полностью электронная, пациент в физическом виде больничный на руки не получает. Помимо экологической составляющей (экономия бумаги) и более бережного отношения к рабочему времени врачей, электронный лист нетрудоспособности исключает возможность подделок.

- За время реализации проекта мы обнаружили около 140 фальшивых листов нетрудоспособности. Каждая такая фальшивка - это украденные у государства и других граждан деньги, - рассказал Андрей Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением ФСС. - Замечу, что обычные листки по-прежнему в ходу, однако постепенно они вытесняются электронными.

А ЧТО В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ?

Вообще, Хабаровский край среди дальневосточных регионов - настоящий пионер по внедрению прорывных проектов ФСС. Восемь лет на территории края работает проект «Прямые выплаты» - деньги из Фонда поступают застрахованному лицу напрямую, минуя различных посредников в лице работодателей и других инстанций.

- Мы ушли от ситуации, когда на предприятии нет или не хватает оборотных средств и руководство его начинает «экономить» на людях. Сегодня проблем с получением денег по листку временной нетрудоспособности и иным основаниям в Хабаровском крае нет, - подчеркнул Андрей Деркач.

Особенно «выстрелил» проект «Прямые выплаты» в наводнение. Предприятия, оказавшиеся в зоне подтопления, вынуждены были приостанавливать деятельность. Если бы их сотрудники получали деньги по больничным, декретные и другие по старинке - через бухгалтерию компании, то они рисковали бы остаться без средств. Нет, конечно, деньги бы они получили, но потом. Нетрудно представить ту социальную напряженность, которая создалась бы в обществе, причем в наиболее незащищенной его части. Благодаря исключению посредника в лице предприятия между Фондом социального страхования и непосредственно застрахованным гражданином люди пережили наводнение с меньшими сложностями.

В Хабаровске прошла крупная конференция Фонда социального страхования

- В течение года мы решили проводить мероприятия по округам, чтобы познакомить представителей бизнеса и заинтересованных сторон с нашими новыми программами и проектами, - рассказал Михаил Шульпин, руководитель департамента проектного развития Фонда социального страхования. - Самая главная новация - проект «Социальный навигатор». Он позволяет всем нашим клиентам, будь то физические или юридические лица, получать информацию, услуги, иметь обратную связь, делать заявления в адрес Фонда. Словом, через электронную платформу, оставаясь в рабочем кабинете или дома, делать все то, ради чего раньше была необходимость ехать в офис Фонда, писать бумажные запросы. Особых сложностей с внедрением мы не видим. Наоборот, мы видим, что все слои общества активно включились в процесс. Мы получаем обратную связь, что для нас очень важно. «Социальный навигатор» будет меняться под нужды застрахованных граждан.

Как отметил Михаил Шульпин, в ближайших планах - создание «Сервисы в режиме ЧС». На такую идею Фонд натолкнули масштабные наводнения последних лет в Иркутской области и в Приамурском регионе. Люди, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации, по определению - уязвимая категория, остро нуждающаяся в немедленной помощи. И, как показал горький опыт, зачастую граждане не знают, с чего начать: в какое ведомство обратиться, какие документы нужно представить, какую помощь им могут предоставить государство и местные власти. А государство и местные власти, в свою очередь, вынуждены по крупицам, через разные ведомства, собирать информацию о гражданах, нуждающихся в поддержке. Теряется драгоценное время, нарастает социальная напряженность, возникает недопонимание с обеих сторон. Например, в наводнение 2013 года в Хабаровском крае некоторые граждане заявляли, что не пойдут в пункты временного размещения, потому что там требуют деньги за проживание. Откуда появился слух, узнать уже невозможно. Но понятно, что основная причина - нехватка информации.

Идею создания единой для всех служб и ведомств платформы, на которой бы скапливалась информация со всей зоны ЧС, поддержали представители ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Спасатели отметили, что такой сервис мог бы сэкономить драгоценное время.

- Если речь идет о помощи людям, о спасении их жизней, мы готовы активно включиться в работу, - уверенно заявил Виталий Дарчия, заместитель руководителя ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Действительно, разрозненность и дублирование информации могут негативно повлиять на скорость оказания помощи. Давайте обсуждать, давайте вместе выработаем схему платформы, обсудим, какая информация должна размещаться на ней, как будут защищаться персональные данные граждан. С нашей стороны, я уверен, будет только поддержка.

По итогам региональных совещаний в Фонде подготовят обобщающий документ, который будет представлен в самых высоких кабинетах. Вряд ли его положат в долгий ящик: вопрос защищенности и комфорта граждан - один из приоритетных для высшего руководства.