Внимание: «КП» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Охота за красным октябрем»

Седьмое ноября в России для многих не просто дата, а настоящий праздник, «красный» день календаря. В 2019 году исполнится 102 года с того момента, как «Аврора» сделала свой самый мощный выстрел, объявив о начале Октябрьской социалистической революции.

Советского Союза уже нет на карте, но осколки той эпохи до сих пор встречаются нам в обычной жизни: цитата кого-либо из вождей революции на здании, барельеф «Серп и молот», бюст Ленина на сельской площади…

Редакция «Комсомольской правды» - Хабаровск» и партнер конкурса региональное отделение КПРФ предлагают поохотиться за «Красным октябрем», найти и сфотографировать символы советской эпохи.

Тех, кто пришлет самые интересные, по мнению читателей сайта, фотографии с революционной и советской символикой, мы поощрим подарками от наших партнеров и сюрпризом от редакции «КП».

Условия просты:

1) Делаете фото и отправляете его нам на адрес Vladimir.zenkov@phkp.ru с темой «Охота за Красным октябрем»

2) Обязательно укажите, где именно сделано фото, имя автора, его мобильный телефон или иной способ обратной связи;

3) Срок проведения конкурса с 16 октября по 7 ноября;

4) Лучшее фото будет определено путем голосования, итоги подведем 7 ноября;

5) Трое участников, набравших наибольшее количество голосов, получат подарки от наших партнеров;

6) Важно: уникальность объекта на фото. Растиражированные, всем известные памятники, как, например, статуя Ленина на одноименной площади в Хабаровске, к участию в конкурсе допущены не будут.

Не забудьте поделиться ссылкой на конкурс на своей странице в социальных сетях - пусть друзья тоже проголосуют!