Мы провели плохой матч: Главный тренер хабаровского «Амура» объяснил, почему он недоволен игрой с «Локомотивом»

Первую шайбу игроки «Амура» забросили в ворота гостей уже на 24 секунде первого периода. Получилось удачно выиграть вбрасывание в зоне «Локомотива», затем Владислав Ушенин подхватил шайбу и бросил по воротам, выведя тигров вперед. Всю двадцатиминутку соперники хабаровчан пытались отыграться, «Амур», напротив, увеличить преимущество, но не получилось. Хорошо держалась оборона ярославцев.

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сравнять счет у гостей получилось во втором отрезке матча. И только за две минуты до конца периода «тиграм» удалось вырваться вперед. Забил Никита Камалов, это его первый гол в сезоне и 150 матч в КХЛ. Счет встречи 2:1 в пользу дальневосточной команды. Несмотря на счет, главный тренер «Амура» остался игрой не очень доволен.

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Сегодня мы в плане организации игры провели плохой матч - об этом говорит статистика. Так, за два периода мы в створ ворот бросили всего раз семь. Отчасти, конечно, мне понятно это состояние - мы только вчера прилетели, вернулись после тяжелого выезда, «Локомотив» был свежее, быстрее. Из-за того, что мы были медленнее, у нас многое не получалось. Можно многое сказать по игре, но в хоккее побеждает та команда, которая забросила больше. Сегодня этой командой оказались мы. Так что я ребятам благодарен за то, что они в такой ситуации дотерпели, выиграли матч, ну, и отдельно хотелось бы поблагодарить Евгения Аликина. Он сегодня пластался, как лев, держал нас в игре. Игра не получилась в плане содержания, в плане результата - да. Будем еще улучшать игру, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Если смотреть по статистике матча, то ясно видно, что ярославцы атаковали активнее - у них 34 броска в створ, у хозяев - 21. Тем не менее хабаровская команда оказалась точнее. Это уже шестая в сезоне победа «Амура», которая подняла его на девятую строчку турнирной таблицы зоны «Восток». Следующий матч «тигры» также проведут в Хабаровске уже 17 октября с «Северсталью».