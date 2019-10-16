2019-10-16T05:06:56+03:00
Спорт

Мы провели плохой матч: Главный тренер хабаровского «Амура» объяснил, почему он недоволен игрой с «Локомотивом»

Тем не менее «тигры» на своем льду одержали волевую победу над ярославским клубом [фото]
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Первую шайбу игроки «Амура» забросили в ворота гостей уже на 24 секунде первого периода. Получилось удачно выиграть вбрасывание в зоне «Локомотива», затем Владислав Ушенин подхватил шайбу и бросил по воротам, выведя тигров вперед. Всю двадцатиминутку соперники хабаровчан пытались отыграться, «Амур», напротив, увеличить преимущество, но не получилось. Хорошо держалась оборона ярославцев.

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сравнять счет у гостей получилось во втором отрезке матча. И только за две минуты до конца периода «тиграм» удалось вырваться вперед. Забил Никита Камалов, это его первый гол в сезоне и 150 матч в КХЛ. Счет встречи 2:1 в пользу дальневосточной команды. Несмотря на счет, главный тренер «Амура» остался игрой не очень доволен.

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Сегодня мы в плане организации игры провели плохой матч - об этом говорит статистика. Так, за два периода мы в створ ворот бросили всего раз семь. Отчасти, конечно, мне понятно это состояние - мы только вчера прилетели, вернулись после тяжелого выезда, «Локомотив» был свежее, быстрее. Из-за того, что мы были медленнее, у нас многое не получалось. Можно многое сказать по игре, но в хоккее побеждает та команда, которая забросила больше. Сегодня этой командой оказались мы. Так что я ребятам благодарен за то, что они в такой ситуации дотерпели, выиграли матч, ну, и отдельно хотелось бы поблагодарить Евгения Аликина. Он сегодня пластался, как лев, держал нас в игре. Игра не получилась в плане содержания, в плане результата - да. Будем еще улучшать игру, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Если смотреть по статистике матча, то ясно видно, что ярославцы атаковали активнее - у них 34 броска в створ, у хозяев - 21. Тем не менее хабаровская команда оказалась точнее. Это уже шестая в сезоне победа «Амура», которая подняла его на девятую строчку турнирной таблицы зоны «Восток». Следующий матч «тигры» также проведут в Хабаровске уже 17 октября с «Северсталью».

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл «Локомотив»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ИСТОЧНИК KP.RU

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