В Хабаровске прошла пресс-конференция «Тихий враг»

Специалисты по слуху ответили на вопросы прессы о том, как влияет тугоухость на качество жизни человека и что с этим делать. Организаторами конференции стали Управление здравоохранения при администрации города Хабаровска и сеть клиник слуха «Аудионика».

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ СЛУХА?

- Все причины можно разделить на три большие группы: наследственные, врожденные и приобретенные, - рассказывает Ольга Кузьминых, врач сурдолог-оториноларинголог высшей категории, член национальной медицинской ассоциации сурдологов, заведующая поликлиническим отделением Хабаровского филиала Научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России. - Наследственные причины - когда ребенку передается патологический ген от родителей, и он уже рождается с тугоухостью или глухотой. Врожденные причины - когда во время беременности или в родах была какая-то проблема. Беременная женщина перенесла инфекцию, или в родах была гипоксия, асфиксия плода. Приобретенные причины снижения слуха - это самая большая группа причин. Это, например, самолечение, после которого развивается нарушение слуха, - продолжает Ольга Геннадьевна. - Такие заболевания, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз. Инфекционные заболевания: грипп, краснуха, корь, парагрипп. Использование препаратов с ототоксическим действием: антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, мочегонные и другие.

Травмы головы и уха, баротравма встречаются у людей, активно занимающихся дайвингом. Акустические травмы - это посещение концертов, дискотек, использование наушников. Работа с высоким уровнем шума - профессиональная вредность. Ну, и конечно, возрастное снижение слуха - пресбиакузис. Это естественный физиологический процесс старения всех систем, который невозможно остановить.

ЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ГРОЗИТ СНИЖЕНИЕ СЛУХА?

- Слабослышащий пациент не слышит часть звуков, от этого в первую очередь страдает либо восприятие, либо разборчивость речи. Поэтому возникают проблемы в общении и получении информации, - рассказывает врач сурдолог-оториноларинголог, член национальной медицинской ассоциации оториноларингологов, член национальной медицинской ассоциации сурдологов, главный врач клиники слуха «Аудионика», Елена Кропачева. - Такому человеку приходится вовлекать в процесс слушания другие органы чувств, что приводит к утомлению, раздражению, повышению давления, что в свою очередь может повлечь за собой социальную изоляцию, депрессию и снижение качества жизни. Если речь идет о тяжелой потере слуха, то порой это даже опасно для жизни: например, такой пациент не слышит едущую машину, сирену или предостерегающий окрик.

- Если врач обнаружил тугоухость и отправил на слухопротезирование, необходимо сразу надевать слуховые аппараты или можно подождать?

- Тугоухость приходит незаметно. И также незаметно для себя вы начинаете увеличивать громкость телевизора, переспрашивать, постоянно находя оправдание этому, отгоняя мысли о том, что это и есть проявление тугоухости, - продолжает Ольга Кузьминых. - Первыми, как правило, это замечают ваши родственники и близкие люди. Поэтому хочу обратить внимание на несколько достоверных признаков снижение слуха:

- вы переспрашиваете;

- вы не разбираете речь в шумной обстановке, в компании нескольких собеседников;

- вы делаете громче телевизор, телефон;

- вам говорят ваши родственники, близкие, друзья, что вы плохо слышите.

Это, скорее всего, означает, что у вас есть проблема со слухом. Не теряйте время! Мнение о том, что еще рано - неверно. Время уходит, оно работает против вас. При тугоухости нарушается слуховая память: человек забывает привычные окружающие звуки, нарушается разборчивость речи и, если своевременно не провести реабилитационные мероприятия, могут произойти необратимые процессы в слуховых зонах. Поэтому необходимо своевременно проводить протезирование слуховыми аппаратами, чтобы избежать нежелательных последствий.

Обращаем ваше внимание на то, что тугоухость - хроническое прогрессирующее заболевание, только 10% подается лечению. В 90% случаев улучшить качество жизни можно лишь адекватным слухопротезированием.

- Часто ли вам встречаются пациенты, занимающиеся самолечением? Чем это может грозить?

- Самолечение - это бич нашего века. Это следствие и того, что медицинская помощь малодоступна: сказывается дефицит оториноларингологов и того, что препараты, применяемые при лечении, имеют высокую стоимость, - разъясняет врач оториноларинголог высшей категории, ведущий специалист Хабаровского Диагностического Центра, Оксана Буланова. - Я думаю, что поэтому пациенты стараются экономить время, деньги и нервы, но зачастую с такими рассуждениями люди только вредят себе. Неправильное лечение приводит к затяжному течению или хронизации процесса, а нередко и к осложнениям. Поскольку ухо граничит с головным мозгом, самым страшным осложнением и является поражение головного мозга или мозговых оболочек и синусов, а это может приводить не только к слабоумию или болезни Альцгеймера, но и к летальному исходу.

Специалисты по слуху призывают внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать своевременным обращением к врачу - это может спасти не только ваш слух, но и вашу жизнь.