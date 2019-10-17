Заглянем в свой карман: хабаровские депутаты взялись за бюджет-2020

Обсуждение главного финансового документа края состоялось 17 октября на заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию

Презентовал новый краевой бюджет лично министр финансов Александр Кацуба. В своем почти часовом докладе он отразил все ключевые позиции нового документа и привел ряд аргументов в его защиту.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Общий запланированный объем доходов бюджета-2020 - 100 миллиардов 668,4 миллиона рублей. Расходы несколько выше - 107 миллиардов 184,4 миллиона рублей. А значит, бюджет-2020 снова будет дефицитным. Семимиллиардный разрыв компенсировать будут традиционно, с помощью заемных средств.

- Бюджетная система края включает в себя 233 самостоятельных бюджета субъектов, в том числе краевой и бюджеты городских и сельских поселений, - рассказал парламентариям Александр Кацуба. - Взаимоотношения между ними проходят через особую систему кассового исполнения. Формирование бюджетов осуществляется по уровню исходя из доходных обязательств, закрепленных федеральным законодательством. За региональным уровнем власти закреплено формирование доходов и расходов 184 Федеральным законом.

Проще говоря, закон определяет круг полномочий региональных властей при формировании краевой казны и утрясает вопросы распределения доходной части на расходную.

- Наша ключевая задача - обеспечить устойчивость бюджетной системы, - отметил Александр Кацуба. - Могу утверждать, что представленный проект вполне реалистичен.

А ЧТО ВНУТРИ?

Для повышения доходности региона предлагается, во-первых, повысить ряд акцизов. Традиционно это акцизы на пиво, сидр и медовуху - на 4,8%. Также на 3,4% предполагается увеличить акциз на дизельное топливо, на 5,8% - на прямогонный бензин. Во-вторых, количество остающихся в крае после уплаты акцизов денег возрастет. В-третьих, в крае будет оседать больше налоговых отчислений, которые, в свою очередь, останутся в бюджетах на местах.

Отдельное новшество - доходы от уплаты штрафов. Теперь они будут оставаться на той территории, за счет которой финансируется деятельность органов, штраф наложивших. То есть, если предписание выдано городской администрацией, деньги пойдут в бюджет города.

Таким образом, общие налоговые и неналоговые поступления в доход казны, по подсчетам разработчиков бюджета увеличатся почти на 2%. Пусть маленький, но плюс!

А вот главными расходами краевой казны, опять же традиционно, станут социальная политика, образование, национальная экономика, дорожное и сельское хозяйство, а также здравоохранение и создание комфортной городской среды.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?

Один из главных вопросов, заинтересовавший парламентариев: откуда возьмутся средства на пополнение краевой казны.

- Это очень важный вопрос, можно сказать вопрос номер один, - взял слово министр экономического развития и внешних связей Виктор Калашников. - Когда мы занимаемся прогнозом основных параметров и показателей развития экономики Хабаровского края, в том числе и социальных показателей, мы, вместе с министерством финансов исходим из весьма консервативных ожиданий. Потому, что переоценить потенциал роста легко, а справиться с последствиями завышенных ожиданий трудно. Именно поэтому мы всегда идем по более надежному варианту. Основной потенциал роста доходов - это рост предприятий в ключевых областях. Их у нас несколько. Основные приоритеты сосредоточены в природно-эксплуатирующей сфере, прежде всего в горнодобывающей промышленности, добыче драгоценных металлов, угля, в меньшей степени заготовкой леса и его переработке. Это вопросы, связанные с развитием металлургического комплекса, прежде всего Амурского металлургического комплекса, развитием мощностей завода «Амурсталь», наращиванием объемов переработки нефти, в частности на Хабаровском НПЗ и Комсомольском нефтезаводе. Все эти направления успешно развиваются, а значит, обеспечат налоговые поступления и пополнят бюджет.

ПЛАНЫ - НАШЕ ВСЁ

Что же, похоже, главным достоинством бюджета-2020 действительно будет его реалистичность. 23 октября обсуждение законопроекта пройдет в краевом законодательном собрании. В окончательном чтении его должны принять к 4 декабря.

Кроме бюджета следующего года, минфин и минэконом разрабатывают прогнозный документ на три года вперед. Такое планирование позволяет более плавно переходить из одного финансового года в другой, строже отслеживать рост или уменьшение долговой нагрузки, а также позволяет вовремя производить различные финансовые маневры, вроде перераспределения средств между бюджетами разных уровней или корректировки статей расходов в нужную сторону.