Хабаровский край отмечает день основания

Завтра, в воскресенье, Хабаровский край отметит 81 год со дня основания. 20 октября 1938 года, указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский края.

РАБОТАЛИ НА ПОБЕДУ

Напомним, Дальневосточный край «вырос» из Дальневосточной республики, образованной в годы Гражданской войны и интервенции. В 1922 году, когда необходимость в буферном государстве отпала, Дальний Восток официально вошел в состав СССР.

В 30-е годы ХХ века началось активное строительство новых городов - Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана; промышленность, транспорт и сельское хозяйство переживали новое рождение. К 1938 году население Дальневосточного края составляло 2,5 миллиона человек.

Указ о создании Хабаровского и Приморского краев был напечатан в "Тихоокеанской звезде" 22 октября 1938 годаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

С октября 1938 года в состав Хабаровского края входили: Хабаровская, Амурская, Нижнеамурская, Сахалинская, Камчатская области, Еврейская автономия и три северных района. Сахалинская и Амурская области стали самостоятельными в 1947-1948 годах, в то же время в состав Хабаровского края вошла Советская Гавань.

«Административно-географический пасьянс» продолжался вплоть до 1991 года. В 50-х годах из состава края вышла Камчатка, упразднили Нижнеамурскую область, а в 1991 году Еврейская автономная область получила статус полноценного субъекта новой России.

Местному населению, которое периодически оказывалось в новой области или крае, никуда не переезжая, было не до этих перетасовок. В годы Великой Отечественной войны нужно было помогать фронту. Предприятия судостроительной, металлургической, машиностроительной, энергетической, горнодобывающей и угольной промышленности работали на одну цель - на победу. Рыбодобывающая отрасль и сельское хозяйство обеспечивали питанием не только население края, но и снабжали фронт. Несмотря ни на что, сельхозработы не прекращались, на полях наравне трудились и сельские жители, и горожане.

Амурский мост - одно из семи чудес краяФото: Правительство Хабаровского края

ВРЕМЯ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ

После победы была поставлена новая задача - восстановить народное хозяйство. К 60-70-м годам в крае создали хорошую промышленную, научную и образовательную базы. Такие гиганты, как «Дальдизель», «Дальэнергомаш» и другие заводы работали на всю страну, выполняя заказ плановой экономики. Вузы и техникумы Хабаровского края планомерно снабжали кадрами все отрасли региона.

Нет, это не было «золотое время», но для людей, переживших сороковые, стабильность и мир были важнее изобилия на прилавках, больших зарплат и прочего, без чего мы сейчас не можем представить свою жизнь.

Годы относительной стабильности закончились в августе 1991 года. Политические изменения в стране привели к общей стагнации и регрессу. Хабаровский край, как и другие дальневосточные регионы, пережил то время острее, чем центр России. Падение производства, снижение уровня жизни, массовое закрытие предприятий - этот негатив до сих пор сказывается на нас.

ЖДЕМ ЭФФЕКТА ОТ НОВОЙ СТРАТЕГИИ

В 2010-х годах, когда федеральный центр осознал, что Дальний Восток стремительно пустеет, начались перемены. Совместно с учеными, предпринимательским сообществом и общественниками стали разрабатывать Стратегии развития Дальнего Востока и Хабаровского края в частности. Возникла идея создания опорных точек развития - территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Предполагалось, что от ТОСЭРов, как от камушков, брошенных в воду, разойдутся круги: появится сопутствующее производство, мелкий и малый бизнес начнет предлагать свои услуги, разовьется инфраструктура.

Краевой центр - Хабаровск. Вид на площадь СлавыФото: Правительство Хабаровского края

Сейчас Хабаровский край занимает одно из ведущих мест в освоении минеральных ресурсов Дальнего Востока. Промысловое значение имеют 30 видов рыб, 20 из которых имеют высокую товарную ценность.

Хабаровский край выделяется как крупнейший в стране лесосырьевой район и относится к группе многолесных регионов РФ. В крае созданы 110 особо охраняемых природных территорий местного значения, есть 59 памятников природы краевого значения.

Хабаровский край - признанный культурный центр Дальнего Востока. У нас отличные спортивные традиции: 17 спортсменов становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, в Хабаровске проходят мировые спортивные события.

Признаем, что уровень жизни в крае пока не дотягивает до уровня в центральных регионах. Есть куда стремиться. Но, как показал сентябрь 2018 года, все в наших руках.

Благодарим Дальневосточную научную библиотеку за бережное сохранение периодических изданий и Хабаровский краевой музей им. Гродекова за помощь при подготовке статьи.