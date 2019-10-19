В Хабаровском крае белух спасли от нападения ворон и чаек

О гибнущих на отмели белухах сотруднику МЧС Алексею Парамонову сообщили утром, 14 октября. Местные рассказали, что в районе поселка Чумикан в отливной зоне лежат три обессиленные белухи.

- Около 9 утра, когда я был на патрулировании, поступило сообщение от местного жителя, что в устье реки Уда на отливной зоне находятся три белухи, - рассказывает старший государственный инспектор по Тугуро-Чумиканскому району Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Парамонов. - На воду была спущена дежурная резиновая лодка, и уже через 20 минут я был на месте.

Животные, по словам старшего инспектора, были сильно изранены – постарались вороны, чайки и собаки. Нежная светлая кожа за считанные минуты превратилась в кровоточащие раны. Одна из белух не пережила нападение, две еще держались за жизнь. Кроме ран, они страдали от пересыхания кожи. Поэтому человек накрыл их тентом и периодически поливал водой.

Столкнуть в воду массивных млекопитающих, весом от одной до полутора тонн, конечно, было нереально. Решили ждать прилива, он должен был начаться часа через четыре. Все это время люди отгоняли наземных и воздушных хищников от белух, пытались хоть как-то облегчить их состояние. Наконец вода начала прибывать.

Кожа морских млекопитающих на воздухе моментально высыхает, животное может из-за этого погибнуть. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Первая белуха, почуяв родную стихию, встрепенулась и пошла на глубину. Спустя минут сорок за ней последовала вторая. Все это время инспектор ГИМС находился рядом. Убедившись, что оба белых кита чувствуют себя хорошо, человек вернулся на берег. Спасательная операция длилась почти пять часов.

- За мою практику это не первый случай, когда животные, в частности, белухи, оказываются на суше. Несколько лет назад, также пришлось пять часов дежурить возле морского млекопитающего, чтобы защитить его от внешних врагов и помочь вернуться в естественную среду обитания. К сожалению, недругов у них много – хищники, птицы, и нередко сам человек, - резюмировал Алексей Парамонов.

По мнению ученых, такие случаи возникают по естественным причинам: во время добычи пропитания они увлекаются и оказываются на отмелях или их туда загоняют во время охоты косатки – злейшие враги морских обитателей.