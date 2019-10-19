Транспортного прокурора Находки сняли на фоне угольного скандала

Недавно на пост Дальневосточного транспортного прокурора заступил новый руководитель Виталий Каплунов. И тут же первые кадровые решения. В отставку подал транспортный прокурор Находки. Возможная причина - претензии руководства на массовые жалобы жителей из-за угольной пыли и отсутствие развязки проблемы.

ПРОВЕРКА ЗА ПРОВЕРКОЙ, А ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ?

Минувшим летом 20 июня 2018 года, когда президент Владимир Путин вел прямую линию, на центральную площадь Владивостока вышли жители Приморья, недовольные экологическим состоянием региона и стивидорными компаниями, засыпавшими углем центр Находки. Но митингу предшествовали несколько лет безуспешной борьбы за чистый воздух, что в итоге вынудило людей взяться за мегафон. Оказалось, что бесконечные жалобы в прокуратуру и надзорные органы каждый раз заканчивались одним и тем же. Проверка, штраф, недолгое приостановление деятельности, обещание в суде устранить нарушение закона и вновь те же рельсы. И так по кругу уже без малого четыре года.

Ежегодно в порту переваливают десятки тысяч тонн угля. Фото: предоставлено местными жителями

- С первых наших жалоб ситуация практически не изменилась. Может, крупняки как-то еще шевелятся, им есть что терять, но те, кто «помельче», а таких немало, на наш взгляд лишь видимость создают, - возмущаются жители мыса Астафьева. - А мы ходим вместе с ними по кругу, жалуемся, но толку мало. Уничтожили мыс Астафьева, раньше здесь был самый чистый и зеленый район, но от пыли даже деревья сохнут.

В Находку в последние месяцы зачастили высокие гости из Генеральной прокуратуры, Роспотреб- и Росприроднадзоров, последние вновь предпочли отмолчаться. Даже в судебных заседаниях, которые с конца августа опять начались в Находке. После последнего выездного совещания заместителя генерального прокурора по ДФО Игоря Ткачева, в городской суд от транспортной прокуратуры снова полетели иски о приостановлении деятельности угольных компаний, нарушения были те же самые, которые стивидоры обещают устранить еще с 2016 года.

КАК НАРУШАТЬ ЗАКОН ПО ЗАКОНУ?

Первым под прокурорскую раздачу попал терминал ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» как самый близкорасположенный к жилым домам перевальщик угля.

По данным самого завода, в год они перегружают около 800 тонн сыпучего топлива, хотя, как ранее неоднократно устанавливала транспортная прокуратура, причалы для этих работ не приспособлены, чем нарушается экологическое законодательство и наносится вред окружающей среде.

Еще летом 2017 года Находкинский суд обязал завод устранить нарушение и обзавестись замкнутой системой очистки водных стоков. Но прошел год, и в 2018-м этот же суд почему-то отсрочил исполнение своего же решения до 2020 года. Причем, по мнению прокуратуры, основания для такого решения были, мягко говоря, несущественные. Представитель завода сослался на то, что не могут найти проектный институт. Хотя, по данным Яндекса, подобными работами занимаются десятки государственных и частных компаний.

- Предприятие за год с момента вынесения решения суда не удосужилось провести даже проектные работы. Все объяснения больше походили на отговорки. Мол, то ли стоимость проекта очень велика, то ли институт подходящий найти не могут, - комментирует источник в транспортной прокуратуре. - Другими словами, судебная отсрочка позволила заводу, по сути, на законных основаниях еще два года нарушать экологическое законодательство и засорять залив своими неочищенными сточными водами.

Конечно, сейчас, когда разборки достигли своего пика и представители Генеральной прокуратуры в Находке бывают гораздо чаще, чем в любом другом регионе ДФО, завод зашевелился и на последнем суде даже сообщил, что проект очистных вот-вот будет. С таким же успехом само строительство так же можно растянуть еще на пару лет и причин будет масса.

КТО ЛОББИРУЕТ ИНТЕРЕСЫ СТИВИДОРОВ?

По слухам, одной из возможных претензий в адрес теперь уже экс-транспортного прокурора Находки Дмитрия Баренбаума со стороны его руководства может быть его знакомство с юристом ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод». Якобы ранее она была его помощницей, когда служила в надзорном ведомстве. Если это так, то прокурор, который представлял интересы государства в суде, должен был сообщить об этом факте руководству. Но он ни о чем таком не заявлял. Значит ли это, что информация недостоверна? Возможно. Сейчас Дальневосточной транспортной прокуратурой для заседаний со стивидорами в суд направлен сотрудник главка.

Пункты перевалки угля открытым способом расположены очень близко к жилым домам. Фото: предоставлено местными жителями

Непростым человеком оказался и один из акционеров завода и связанных с ним «ОООшек» (данные из открытых источников ЕГРЮЛ), а также первый заместитель генерального директора «Примзавода» по правовым вопросам - Дубовик Игорь Евгеньевич. Такая же редкая фамилия фигурирует и в списках находкинской фемиды.

Так почему же прокуратура все эти годы топчется на одном месте и не может понудить находкинских стивидоров начать работать по закону? Сейчас, когда Генеральная прокуратура разобралась с пробуксовывавшими элементами в правовой системе Находки, у жителей появилась надежда на чистый воздух. Однако открытым остается один вопрос: почему те органы, которые первыми должны фиксировать нарушения и бежать в суд, по-прежнему остаются в стороне? Не пора ли прокуратуре уже пристально посмотреть в сторону Роспотребнадзора и Росприроднадзора региона? И уже не просто погрозить пальцем, а как-то более внятно выразить свое недовольство бездействием руководителей ведомств.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как говорят в Москве, после ВЭФ-2019 вице-премьер Алексей Гордеев поручил Ространснадзору и Росприроднадзору приостановить действия лицензий на работу стивидорных компаний, нарушающих требования природоохранного законодательства в городе Находке (Приморский край).

Столь жесткая реакция последовала после письма в Правительство генерального прокурора Юрия Чайки, который предрек «ухудшение экологической ситуации» в Находке с наступлением осенне-зимнего периода. Ибо в прошлом сезоне Генпрокуратура обнаружила угольную пыль на 45 объектах социальной сферы, отчего подверглись репрессиям ООО «Терминал Астафьева», АО «Находкинский морской торговый порт» и пр.

Забавно, что свежий проект отчета Минприроды и Минтранса об исполнении поручения президента по обеспечению благоприятных условий жизни в Находке был полон оптимизма и трудовых свершений. Похоже, теперь этот документ будет скорректирован «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».

А замглавы Минприроды Владимир Логинов направил в Росприроднадзор целую инструкцию, как следует проверять стивидорные компании. Советы топ-чиновника сводятся к необходимости вооружиться новым справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)».

Если с перевальщиками угля начать разговор на четком языке справочника НДТ, пожалуй, скоро в Находке не останется ни одного стивидора.