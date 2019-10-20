«Ошибочный» счет в банке поглотил досрочный кредитный платеж хабаровчанки

Жительнице Хабаровска пришлось полтора года разбираться с банком из-за кредита, который она же частично закрыла. Как выяснилось во время разбирательств, деньги, которые женщина внесла на счет, оказались на «ошибочном» счете, который появился по вине сотрудника кредитной организации.

О втором счете женщина узнала после сообщения об очередном платеже

Женщина оформила потребительский кредит на сумму 15 тысяч рублей. В месяц ей нужно было платить семь тысяч 300 рублей. Согласно договору клиентка исправно вносила деньги на счет в течение двух месяцев. Потом она решила частично погасить заем.

Горожанка обратилась в банк, оформила заявление и внесла деньги через банкомат с помощью сотрудника кредитной организации. На руках у нее остались три чека на общую сумму досрочного погашения кредита в 35 тысяч рублей. От сотрудника банка она узнала, что деньги спишут в день ежемесячного платежа. Однако в день «Икс» хабаровчанка получила сообщение о том, что должна внести очередной платеж.

«У вас есть второй счет»

Заемщица стала разбираться в ситуации и позвонила на телефон «горячей линии» банка. Во время общения со специалистами женщина узнала, что у нее есть второй счет, который якобы принадлежит ей. Однако сама клиентка впервые слышала о нем. При этом деньги, которыми она планировала частично закрыть кредит, попали именно на этот самый второй счет.

Пока в ситуации пытались разобраться, появилась версия, что ошибку допустил финансовый эксперт, который открывал кредит. Из-за этого счета задвоились и обстоятельства сложились совсем неблагоприятно для горожанки. Ей сообщили, что частично-досрочного погашения не будет, так как деньги снимаются только в день списания ежемесячного платежа.

С «ошибочного» счета на основной в банке перевели не все деньги

Заемщица стала добиваться, чтобы деньги с «ошибочного» счета перевели на основной. При этом ей пришлось заплатить 500 рублей штрафа за просрочку платежа, написать претензию в банк, что просрочка в списании произошла не по ее вине. Ситуация благополучно разрешилась, однако было очередное «Но». На основной счет пришли не 35 тысяч рублей, а только 30.

Начался новый виток разбирательств. Выяснилось, что две суммы по 15 тысяч рублей в банке направили на счет клиентки, а пять тысяч рублей – на чужой. То есть банк дважды допустил ошибку по отношению к одному и тому же клиенту. На этот раз женщине хотя бы принесли извинения, однако на заявление о возврате утерянных пяти тысяч рублей в финансовой организации упорно отвечали по шаблону: «Банк не выявил никаких оснований для удовлетворения требований потребителя».

Через полтора года война с банком наконец-то закончилась

- Когда терпение женщины лопнуло, она обратилась в суд. Служители Фемиды признали, что потребительские права женщины были нарушены. С точки зрения закона она не смогла реализовать свое право на досрочное частичное погашение кредита, это и стало основанием для удовлетворения требований истца о возмещении причиненных убытков за счет ответчика в размере невозвращенной суммы пять тысяч рублей, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Итогом полуторагодовалой войны с банком стала компенсация, которую суд обязал заплатить хабаровчанке за нравственные и физические страдания, депрессионное состояние и постоянные головные боли. Кредитная организация должна женщине 25 тысяч рублей. Также банк выплатит штраф в 15 тысяч рублей за неисполнение требований потребителя о возврате денег.