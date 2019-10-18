2019-10-18T04:43:33+03:00
Происшествия

Заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам прячется от следствия по больницам

Ольга Тен снова не смогла попасть на допрос «по состоянию здоровья»
Евгения МОЛОТОВА
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Заместителем мэра Ольга Тен стала в сентябре 2018 года. Фото: пресс-служба администрации ХабаровскаЗаместителем мэра Ольга Тен стала в сентябре 2018 года. Фото: пресс-служба администрации Хабаровска
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Уголовное дело в отношении Ольги Тен возбудили 12 сентября. У сотрудников Следственного комитета возник к чиновнице целый ряд вопросов, связанных с ее деятельностью на посту начальника управления образования администрации Хабаровска.

- Проверкой установлено, что Ольга Тен, находясь в должности начальника управления образования администрации Хабаровска, вносила детей своих знакомых и родственников в списки одаренных детей, которые отправлялись в детские лагеря в КНР за счет администрации Хабаровска, - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

От должности Ольгу Яковлевну отстранили на то время, пока будет длиться следствие. А идет оно ни шатко ни валко. И причиной тому сама фигурантка. Попав в поле зрения следствия, она внезапно почувствовала себя нехорошо и отправилась в вояж по больницам. Сначала лечилась в стационаре Первой краевой больницы, потом отметилась во Второй краевой и, наконец, вчера отбыла в одиннадцатую. По странному стечению обстоятельств помощь медиков понадобилась Ольге Яковлевне именно в тот момент, когда ее желал видеть следователь, чью повестку чиновница проигнорировала.

В свою очередь, в пресс-службе администрации города от комментариев в очередной раз воздержались.

Напомним, уголовное дело в отношении Ольги Тен возбуждено по части 1 статьи 258 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями». Ей может грозить штраф до трехсот тысяч рублей, лишение свободы на срок до 4 лет и запрет занимать государственные должности. Рискнем предположить, что именно это больше всего пугает чиновницу. С 2017 года она распоряжалась хабаровским образованием. За это время город потрясли два коррупционных скандала - в 2014 году заместитель Ольги Тен - Ирина Гарцева была поймана на торговле местами в детских садах. А в 2018 прокуратура разбиралась с фактами незаконных отчислений детей из дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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