2019-10-18T06:52:22+03:00
Спорт

Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь»

Это третий подряд матч, в котором «тигры» выигрывают у соперников [фото, видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь»Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Мнения болельщиков о схватке разделились – одним матч понравился, другие, кроме как «вязким болотом», его не называют. Между тем два очка в копилку – это два очка, и, как говорится, победителей не судят. На льду «Платинум Арены» сошлись примерно равные по силе команды – в турнирной таблице их разделяли всего три строки.

Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первый период особых успехов ни гостям, ни хозяевам не принес, хотя несколько опасных моментов и та и другая команда создать успели. Хабаровчане опять едва не забили на первых минутах матча, но вратарь «Северстали» успел отбить шайбу. Уже практически в конце периода снаряд даже успел побывать в воротах хабаровчан, но гол не засчитали – он залетел туда после отскока от высоко поднятой клюшки. Зато второй период для хозяев ледовой площадки стал решающим.

Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- В начале второго отрезка судьи отправили Лазарева на скамейку за грубость, но второй участник потасовки остался в игре. Первое большинство в матче дивидендов атакующей стороне не принесло. А те броски, которые доходили до ворот, Аликин парировал без проблем. На экваторе матча Рассказов и Лазарев убежали «один в два», но поперечный пас 12 номера «Амура» не дошел до партнера. Команды могли уйти на перерыв при равном счете, если бы не бросок Йордана. Чешский защитник при позиционной атаке мощно запустил шайбу в сетку от синей линии, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

В третьем периоде гости пытались отыграться, хабаровчане стойко оборонялись. В этом игровом отрезке после нарушения судьи назначили буллит в ворота «Северстали», бил Горшков, но попал в перекладину. В конце встречи «Амур» остался в меньшинстве, но команда из Череповца не смогла реализовать преимущество. «Тигры» с минимальным счетом одержали верх в этом матче, это третья победа подряд у хабаровской команды.

Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский «Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь»Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Мы знаем, что со всеми командами можем играть, я думаю, что мы ничего не меняли с начала чемпионата, просто терпели эти поражения. Сейчас начали чуть больше забивать в большинстве, и наши вратари очень хорошо играют. Так что нам надо двигаться дальше, - прокомментировал победу Михал Йордан, защитник ХК «Амур».

Победа позволила хабаровской команде удержаться на девятой строчке в зоне «Восток». Следующий соперник, с которым сыграют «тигры» - московское «Динамо». Встреча пройдет в понедельник 21 октября в «Платинум Арене»

ИСТОЧНИК KP.RU

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