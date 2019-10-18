Вести с полей: губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проинспектировал Верхнебуреинский район

«ДАЕШЬ СТРАНЕ УГЛЯ!»

Сергей Фургал посетил Новый Ургал и Чегдомын. Здесь он обсудил с руководством на местах и профильными министрами перспективы модернизации сетей теплоснабжения, а также проинспектировал действующие котельные. Главная проблема здесь в неэффективном управлении, последствия которого приходится теперь разгребать краевым властям. Долгое время управлявшая тепловым хозяйством компания «БАМ сервис» не только не справилась с взятыми на себя обязательствами, но и накопила многомиллионные долги.

Губернатор посетил с рабочим визитом Чегдомын и Новый УргалФото: Правительство Хабаровского края

- С предыдущей компанией «БАМ сервис» мы распрощались, так как у них только за электричество долги превысили 100 миллионов рублей, а еще были долги за топливо и перед налоговой, - доложил ситуацию глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. - Теперь их котельными занимается муниципальное предприятие «Энергетик». АО «ХЭС» берет у нас эти объекты в управление по концессии. И это первый год, когда мы входим в зиму без долгов.

Еще одна проблема в большом износе оборудования и сетей, так, износ последних доходит до 88%. В рамках инвестпрограммы «ХЭС» в 2020 году приступит к полной замене водонагревательных котлов на более современные с большей мощностью.

ОДНО ЛЕЧИМ, ДРУГОЕ КАЛЕЧИМ?

Посетил губернатор и учреждения здравоохранения: центральную районную больницу поселка Чегдомын и больницу Нового Ургала, находящуюся на балансе РЖД. Обе лечебницы нуждаются сегодня в дополнительной поддержке краевых властей. Так, общая площадь больницы в Новом Ургале составляет 11 тысяч квадратных метров, что избыточно для поселка с населением в 8 тысяч человек. При этом в стационаре лежат 20 пациентов, хотя по ОМС финансируется лечение только 10. Возникает нелепая ситуация, в ходе которой больница содержит то, что ей не нужно, и при этом не может изыскать ресурсов на необходимое, вроде организации приема узкими специалистами или обновления оборудования. Центральная районная больница в Чегдомыне, к которой сейчас приписаны 19 тысяч человек, также нуждается в обновлении оборудования уже не первый год. Не хватает квалифицированных кадров, молодые специалисты не хотят ехать работать в глубинку.

Губернатор посетил с рабочим визитом Чегдомын и Новый УргалФото: Правительство Хабаровского края

- Укомплектованность персоналом в среднем по обоим учреждениям составляет 44 процента. Это меньше половины, - отметил глава региона. - В Новом Ургале нет эндоскописта, невролога, анестезиолога, стоматолога, нет полноценной операционной, аппарата СКТ, лаборатории для анализов. В ЦРБ ситуация гораздо лучше, но тоже есть свои проблемы. В итоге из Нового Ургала по многим показаниям люди едут в Чегдомын, а в экстренных случаях доставляются санавиацией прямо в Хабаровск. Но нам нужно сделать так, чтобы большинство услуг оказывалось на месте, как минимум в самом районе.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ЦРБ в Чегдомыне получит новый рентгеновский аппарат. Затем в учреждении установят компьютерный томограф, под который уже подготовлено помещение и обучен специалист. Следующим этапом станет монтаж в больнице эндоскопического оборудования, что позволит выполнять весь спектр эндоскопических исследований. В этом случае у жителей отпадет необходимость обращаться за эндоскопией в больницы, удаленные от района на сотни километров.

- Что касается больницы в Новом Ургале, то я надеюсь, что мы все-таки добьемся ее восстановления, - выразил надежду губернатор. - Для этого сядем за стол переговоров с руководством РЖД, где и примем решение о спасении учреждения.