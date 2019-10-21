Боец Росгвардии из Бурятии погиб, сдавая экзамен на краповый берет в Хабаровске

Ежегодно для сдачи экзамена на получение высшего знака отличия и символа воинской доблести и чести съезжаются лучшие бойцы со всего округа. Условия прохождения максимально приближены к боевым. Испытания включают в себя прохождение полосы препятствий, километровые марш-броски, преследование противников, обезвреживание террористов, газодымовые атаки, стрельбу на поражение и рукопашные схватки.

На последнем туре и срезался боец из Улан-Удэ. По сообщению анонимного источника, военнослужащий получил травму и был оперативно госпитализирован. Но спасти мужчину не удалось.

- На ринге ему проломили череп, - рассказал собеседник. - Он впал в кому и умер в больнице, не приходя в сознание.

Факт гибели сотрудника подтвердил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

- Боец получил травму и был доставлен в больницу, - отметил он. - К сожалению, усилия врачей оказались напрасными. Сейчас по факту произошедшего проводится служебное расследование.

Краповый берет присваивается после прохождения сложных квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости. К испытаниям допускаются только военнослужащие, показавшие твердые знания и хорошие навыки по всем предметам боевой подготовки.

Напомним, 4 года назад, во время отборочных испытаний для службы в ОМОНе черепно-мозговую травму получил 25-летний комсомольчанин. Служебное расследование и доследственная проверка, проведенные по этому факту никаких нарушений не выявили.