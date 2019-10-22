2019-10-22T07:59:31+03:00
Общество

Фудхолл «Панорама» представляет собой несколько разнообразных кулинарных концепций, собранных в одном гастрономическом пространстве

Для любого торжественного случая - торт по индивидуальному заказу в нашей кондитерской
Петр САМСОНОВ
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Фудхолл панорама представляет собой несколько разнообразных кулинарных концепций, собранных в одном гастрономическом пространствеФудхолл панорама представляет собой несколько разнообразных кулинарных концепций, собранных в одном гастрономическом пространстве
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Фудхолл представляет 400 посадочных мест с возможностью проведения банкетов и обслуживания. Средний чек 250-300 рублей, представлено большое разнообразие блюд по разным направлениям:

«Скалка» - русская кухня;

«Ешь Бургер» - американская;

La Terreza - итальянская. С понедельника по пятницу бизнес-ланчи с 12:00 до 15:00;

«Суши Вок » - кухня японского направления;

Фудхолл панорама представляет собой несколько разнообразных кулинарных концепций, собранных в одном гастрономическом пространстве

Фудхолл панорама представляет собой несколько разнообразных кулинарных концепций, собранных в одном гастрономическом пространстве

LOVIN CAP - кафе-кондитерская с вкуснейшим кофе и десертами;

«Кукси» - все классические блюда корейской кухни;

На фудхолле в любой кухне представлено детское меню.

Для любого торжественного случая - торт по индивидуальному заказу в нашей кондитерской.

Также на территории этажа находится детский развлекательный центр MAMARADA - большая территория активности с трехэтажным лабиринтом, батутным центром, вязаным деревом и скалодромами, а также Лего-город.

Проведение кулинарных и творческих (рисование, лепка, поделки) мастер-классов для детей 2-8 лет по приготовлению пиццы, мультизлакового печенья, пельмешек и многое другое.

Фудхолл панорама представляет собой несколько разнообразных кулинарных концепций, собранных в одном гастрономическом пространстве

Фудхолл панорама представляет собой несколько разнообразных кулинарных концепций, собранных в одном гастрономическом пространстве

Проводим зажигательные дни рождения с мультигероями (пони «Искорка», Карамелька, Пират, Ниндзя-черепашка) и познавательными научными экспериментами (крио-шоу, тесла-шоу).

Фудхолл «Панорама» находится по адресу ул. Ленина, 85, 5 этаж, рядом бесплатная парковка. Тел. 8 (4212) 66-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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