Хорошо, что не всухую: московское «Динамо» разгромило хабаровский «Амур»

Этот матч стал триумфом и практически бенефисом Даниила Тарасова, оформившего «покер» в ворота хабаровской команды. Первую шайбу нападающий «бело-голубых» забросил в ворота хабаровчан уже на седьмой минуте матча. Поначалу ничего не предвещало беды – «тигры» атаковали, «Динамо» защищались, но после опасной игры высоко поднятой клюшкой судья на четыре минуты удалил Ондржея Витасека, и «Амур», оставшись в меньшинстве, «посыпался». Вадим Шипачев точным пасом нашел Даниила Тарасова – 0:1.

Казалось, все еще наладится, но на 24 минуте тот же Тарасов доводит преимущество москвичей до двух очков, «Динамо» продолжает прессинговать, и на 29 минуте Максим Афиногенов доводит счет до опасных 0:3. Становится понятно, что «тигры» сегодня не в лучшей форме. «Амур» создает достаточно много моментов, но сильно подводит реализация.

На сороковой минуте опять забивает Тарасов, делая игру практически безнадежной для «Амура» - 0:4. Однако выиграть «всухую» гостям не дали. После упорной борьбы в начале третьего игрового отрезка после передачи Йордана Гинек Зогорна наконец-то сумел «размочить» счет. Но игроки «Динамо» не успокоились, и все тот же Тарасов оформляет первый в карьере «покер», закатывая пятую шайбу в ворота хозяев площадки. Итог 1:5 не порадовал ни болельщиков, ни тренеров «тигров».

- Это самое крупное поражение у нас в этом сезоне. Сегодня матч не получился в плане реализации. То, что мы создавали сегодня – все ушло в «молоко». По прежнему у нас проблемы с забиванием голов, это, конечно, очень напрягает. Хотя я скажу, что у нас в трех звеньях игроки, которые в принципе должны такие моменты использовать. Голову пеплом не хочу посыпать, и ребят нельзя обвинить в том, что не хотели выиграть, но пять – это многовато, и с одним забитым голом матчи не выигрываются. Хотел бы также поблагодарить болельщиков за поддержку - у нас сейчас каждый матч, как в плей-офф, так что спасибо, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

«Динамовцы», кстати, в этой игре были неслабо мотивированы - после победы они поднимаются на первое место в дивизионе и на второе в конференции. Следующую встречу «Амур» проведет 23 октября. Соперником «тигров» станет ХК «Сочи».