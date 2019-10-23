Традиционно Хэллоуин отмечают 31 октября, однако Хэллоуин в Хабаровске растянется почти на две недели - первая вечеринка в городе пройдет 21 октября, а последняя - 2 ноября. С чем связана такая любовь горожан к празднику, пришедшему к нам из-за рубежа, догадаться несложно - когда еще представится шанс примерить на себя образ любого чудовища, повозиться и повеселиться, как не в Хэллоуин? Ведь между прочим в славянской традиции был когда-то и свой аналог Хэллоуина - праздник под названием Коляда, когда дети и молодежь наряжались в костюмы чудовищ и ходили по домам, выпрашивая за песни и «колядки» угощения.

ХЭЛЛОУИН 2019 В ХАБАРОВСКЕ

«Комсомольская правда» подготовила для вас подборку заведений, где можно весело и с размахом отметить Хэллоуин 2019 в Хабаровске как детям, так и взрослым.

21 ОКТЯБРЯ

С 21 октября по 1 ноября ресторан «Патч» устраивает серию тематических вечеринок для детей. Ребят ожидают хэллоуинская шоу-программа, аниматоры, аквагрим, конкурсы, candy bar. Развлекать детей в Хэллоуин будут группами 5-8 лет и 9-13 лет, обязательна предварительная запись, время праздника подберут специально для каждой группы. Как обещают организаторы - страшно не будет. Будет страшно весело!

Адрес: ул. Ким Ю Чена, 44 М, слева от ТЦ «Магазины радости».

Стоимость: 650 рублей.

Телефон: 8 (4212) 47-32-88.

24 ОКТЯБРЯ

В канун Хэллоуина кинотеатр «Гигант» покажет премьеру фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», да не просто так, а с целой программой, в которой вас ждут подарки, сладкая вата, аквагрим для всех желающих, игровая зона, фото со змеями и пауками, бесплатный аттракцион виртуальной реальности и подарок за лучший костюм, поэтому приходите в образе!

В 19:00 начнется хэллоуинская программа, а в 19:50 состоится показ фильма.

Адрес: ул. Муравьева-Амурского, 19.

Стоимость: 300 рублей.

Телефон: 8 (4212) 90-50-50.

Где отметить Хэллоуин 2019 в Хабаровске?Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

26 ОКТЯБРЯ

Основная часть событий в Хэллоуин 2019 в Хабаровске состоится именно в этот день. Приготовьтесь - список заведений, отмечающих Хэллоуин, довольно обширен.

1. Большая развлекательная программа для детей и их родителей пройдет в мультицентре «Арлекин». Там Хэллоуин 2019 отметят с 10:00 до 23:00, самых смелых посетителей ждут целых 3 бесплатные шоу-программы:

в 17:00 - игровая программа;

в 19:00 - мумий шоу;

в 21:00 - неоновое шоу;

А также тикетные соревнования, занимательные бесплатные мастер-классы по созданию слаймов и сахарной ваты, жуткие аттракционы по специальной цене, открытие нового аттракциона «Фабрика монстров», специальное монстр-меню в кафе «Зазеркалье». Ну, и, конечно же, для самых отважных и бесстрашных - квест от Каспера, призовой фонд которого - 10 тысяч рублей.

Адрес: мультицентр «Арлекин», ул. Льва Толстого, 2.

Стоимость: вход бесплатный.

Телефон: 8 (4212) 76-66-06.

2. Хэллоуин для детей в Хабаровске пройдет 26 и 27 октября в студии «Квартира».

В программе мастер-класс (декор хэллоуинской тыквы); фуршет и фотозона.

На празднике действует дресс-код: девочки - ведьмочки; мальчики - Дракулы, Кащеи, кроме того, обязательна предварительная запись по телефону.

Адрес: ул. Карла Маркса, 144/2.

Стоимость: 970 рублей.

Телефон: 8-914-190-86-32.

3. Центр «Первый Классный» приглашает на праздник «Волшебный Хэллоуин», который пройдет 26 октября в 12:00 для детей 3-6 лет и в 14:00 для детей 7-10 лет

В программе (3-6 лет): колдовские игры; магический фонарь (опытно-экспериментальная деятельность); волшебный мастер-класс от доброй феи; тыквенное угощение пиньята + чаепитие; феерический шабаш (дискотека+мыльные пузыри+фотосессия).

В программе (7-10 лет): колдовские игры с Малефисентой; волшебное зелье и магги слайм (опытно-эксперементальная деятельность); волшебный мастер-класс от доброй феи; тыквенное угощение пиньята + чаепитие; феерический шабаш (дискотека+мыльные пузырики+ фотосессия).

Для тех, кто придет в костюме, скидка 200 рублей, обязательна предварительная запись и предоплата - 100 рублей.

Адрес: Рабочий городок 1Б, ТЦ «Детство».

Стоимость: 900 рублей.

Телефон: 8 (4212) 66-48-48.

4. Интерактивный проект «Фобофобия» от «Магазинов Радости» приглашает всех стойких духом отметить Хэллоуин 2019 в Хабаровске.

С 26 октября «Радости» превратятся в интерактивный музей страхов. Вас познакомят с самыми необычными и популярными фобиями. Поверьте, найти подлог будет очень тяжело. Фобии будут преследовать посетителей ТЦ буквально на каждом шагу. Вас ждут квесты, фотозоны, аниматоры, розыгрыши, спецпредложения от магазинов и пугающе познавательные зоны.

Адрес: ТРЦ «Магазины радости», ул. Ким Ю Чена, 44.

Стоимость: вход свободный.

Телефон: 8-914-772-98-34.

5. В детском центре «Лимпопо» пройдет вечеринка Happy Halloween. В программе мастер-класс по приготовлению страшно-ужасного печенья, флешмобы, развлекательная программа и конкурс костюмов для детей. Начало в 15:00, обязательна предварительная запись.

Адрес: ул. Большая, 88.

Стоимость: 600 рубллей.

Телефон: 8(4212) 70-26-70.

6. Жутко праздничный квест в центре «Талисман» ждет всех желающих в возрасте от 7 до 12 лет. Отметить Хэллоуин 2019 в Хабаровске можно будет весело и интересно, ведь в программе подарки и призы для всех участников, интеллектуальные задания (применение знаний из школьной программы на практике), задания на взаимодействие (элементы психологических тренингов для детей), а также сладкий стол с тематическим угощением в конце мероприятия.

И помните, что карнавальные костюмы - это здорово. Помогите вашему ребенку на один вечер перевоплотиться в любимого персонажа, а организаторы отметят это специальным призом.

Адрес: ул. Фурманова, 2.

Стоимость: 800-1000 рублей.

Телефон: 8-909-851-84-88

7. Вечер с привидениями в ТРЦ «Большая медведица» ждет всех охотников за нечистью и призраками. Приходите на Хэллоуин 2019 в костюме и участвуйте в конкурсе. За лучший костюм приз - сертификат на приобретение игровой приставки. Попробуйте «страшные» угощения от кофейни «Кофеварка», фотографируйтесь в фотозонах, участвуйте в квестах, и кто знает - может быть вам удастся победить всех привидений, подкарауливающих вас за каждым углом ТЦ.

Начало в 17:00.

Адрес: ТРЦ «Большая Медведица», ул. Карла Маркса, 91.

Стоимость: вход свободный.

Телефон: 8 (4212) 46-02-22.

8. В баре «Гараж» пройдет викторина «На игре», посвященная Хэллоуину. Организаторы обещают, что будет ужасно….ужасно круто! Кто-то будет в этот день клянчить конфеты, кто-то пугать соседей, а здесь будет битва. Самая настоящая, беспощадная битва. Набирайте команду, ведь вас ждут тематическая атмосфера, уморительный ведущий, новые люди, страшно крутые призы и подарки. Командам от 6 человек полагается специальный бонус, начало в 17:30.

Адрес: «Гараж», ул. Волочаевская, 15.

Стоимость: 390 рублей.

Телефон: 8-914-770-97-47.

9. В баре Crossroad пройдет хэллоуинская вечеринка «Ведьмин шабаш». На третьем этаже для гостей мероприятия будет работать караоке, в 23:00 выступит кавер-группа Perry Mason, крутить пластинки в день ожившей нечисти доверят DJ Stan.

Адрес: Crossroad, ул. Муравьева-Амурского, 3 Б.

Стоимость: до 22:00 вход свободный, после 400 рублей.

Телефон: 8 (4212) 94-13-13.

Хэллоуин 2019 в Хабаровске - все вечеринки города в обзоре «КП»Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

27 ОКТЯБРЯ

1. В баре «Гараж» пройдет викторина «На игре», на сей раз в детском варианте. Ваших детей ждут веселый молодежный ведущий, атмосфера праздника, никакой крови и жести, только веселые игры и конкурсы, тематическая викторина, много интересного и познавательного, подарки и фотограф.

Адрес: «Гараж», ул. Волочаевская, 15.

Стоимость: 390 рублей.

Телефон: 8-914-770-97-47.

2. Игра для всех поклонников страха и ужасов «Хэллоуин» от клуба «60 секунд».

Организаторы приглашают вас на игру, посвященную самому зловещему празднику - Хэллоуину. Надевайте самые страшные костюмы и продумывайте свои жуткие образы. Вас ждет традиционный подарок для игроков: все желающие могут бесплатно попасть к мастеру по гриму. Вечер завершится конкурсом на лучший костюм.

Адрес: ул. Дзержинского, 52.

Стоимость: 400 рублей.

Телефон: 8-909-877-61-38.

31 ОКТЯБРЯ

1. Ресторан «Эхо» проведет Хэллоуин для детей в возрасте от 4 до 7 лет с 13:00 до 15:00.

Организаторы приглашают маленьких гостей помочь монстрику добыть как можно больше угощений, заодно и повеселиться в этот таинственный праздник, а также посетить кулинарный мастер-класс по приготовлению праздничных сладостей.

А с 16:00 до 18:00 ждут в гости ребят постарше - от 8 до 13 лет, ведь вечеринка с двумя Зомбоками - совсем недетская забава. Ждут самых бесстрашных и на кровавый мастер-класс от команды барменов.

Адрес: ул. Волочаевская, 54.

Стоимость: 800 рублей.

Телефон: 8 (4212) 79-17-91.

2. Halloween в «Енотиках»для ребят 7-12 лет, это технологичный квест - серия пошаговых заданий в заброшенной лаборатории после пожара. В заданное время можно уложиться, только если действовать сообща. Также ребят ждет бар с Адским угощением. Даже не спрашивайте, что в составе.

Будьте внимательны: вечерний Хэллоуин - только для тех, кто любит страшные запутанные истории, умеет беззвучно плакать и учится в школе. Задания в сюжете и эмоциональный градус для старших, поэтому младших сестренок и братишек с собой лучше не брать. И да - вход только в костюмах.

Адрес: ул. Советская, 10.

Стоимость: 900 рублей.

Телефон: 8 (4212) 92-92-01.

3. Адская вечеринка в «Лаборатории» - это таинственная, увлекательная и жуткая вечеринка на Хэллоуин 2019 в Хабаровске. Вас ждет: адская программа, бомбическая атмосфера в стиле Halloween, приворотное зелье и закуски из преисподней, полеты на метле и другие зловещие конкурсы, жуткий раскрас для каждого пришедшего.

Адрес: ул. Муравьева-Амурского, 23, ЦУМ, 3 этаж.

Стоимость: 500 рублей.

Телефон: 8 (4212) 20-03-30.

1 НОЯБРЯ

Отметить Хэллоуин 2019 в Хабаровске приглашает ресторан «Конфуций». В программе страшно интересные конкурсы, жутко полезные призы, дикие пляски‍, шоу программа‍, безудержное веселье, а также зажигательная музыка и, конечно же, фотографии на память. Начало в 21:00.

Адрес: ул. Шеронова, 6.

Стоимость: 200 рублей.

Телефон: 8 (4212) 66-63-33.

2 НОЯБРЯ

1. В студии Magic Land пройдет игровая программа Happy Haloween для детей 4-7 лет, которых приглашают стать частью магического праздника. Будет жуть как весело! Начало в 11:00.

Адрес: ул. Советская, 10, корпус 1.

Стоимость: 800 рублей - детский билет, 200 - взрослый.

Телефон: 8-924-212-09-98.

2. ТЦ «Детство» приглашает детей и родителей на праздник живых мертвецов. Вас ждут игры в «Мумий и Зомби», танцы-заклинания, призыв магистра, прохождение через паутину и магические порталы, розыгрыш призов и подарков от партнеров. Начало в 12:00.

Адрес: ТЦ «Детство», Рабочий городок, 1Б.

Стоимость: вход свободный.

Телефон: 8 (4212) 38-15-17.

3. В ТЦ «Юбилейный» пройдет развлекательная программа на Хэллоуин 2019 «Ужасный карнавал». Но не стоит переживать- ваших детей ждет очень красочная, насыщенная и интересная программа. Приходите за призами и подарками. Особенно приветствуются ваши костюмы- не поленитесь и придумайте образ для вашего чада. Устроим настоящий маскарад? Ведь это так весело!

Адрес: ТРЦ «Юбилейный», ул. Шкотова, 4.

Стоимость: вход свободный.

Телефон: 8 (4212) 25-22-82.

4. Хэллоуин с Малефисентой в кинотеатре «Хабаровск». Страшно веселая программа ждет ваших детей в кинотеатре «Хабаровск» в Северном микрорайоне. Возраст: 4-10 лет, начало в 14:00. В программе: костюмированная дискотека, аквагрим и сладкая паутинка в подарок. Такая вечеринка запомнится надолго!

Адрес: ул. Стрельникова, 4.

Стоимость: 600 рублей.

Телефон: 8 (4212) 94-41-06.