Хабаровская стоматология «Артдент» в этом году празднует юбилей

За два десятка лет многое изменилось - технологии, оборудование, комплекс оказываемых услуг. Неизменно одно - ответственное отношение к клиентам и коллектив, ради которого пациенты возвращаются сюда вновь и вновь и ведут за собой других.

20 ЛЕТ НЕ ПРЕДЕЛ

Начиналось все в конце 1990-х годов в помещении бывшей аптеки, площадью в 148 квадратных метров, где группа единомышленников решила организовать стоматологический центр. А через полгода один из учредителей счел дело неперспективным и предложил вести его Ринальде Щавелевой, которая согласилась взять ответственность не только за бизнес, но и за людей, которые доверяют и идут за ней по сей день.

- Было страшно, - признается Ринальда Павловна. - Когда подписала документы, целую ночь проревела в подушку. Я ведь не была предпринимателем, многого не знала. В процессе работы набила много шишек, потратила много нервов. Но со мной всегда был сплоченный коллектив, который поддерживал во всем. Именно благодаря этому мы преодолели все трудности.

Но и без стойкого характера Ринальды Павловны ничего бы не вышло. Порой, когда возникали проблемы и у всех опускались руки, директор просто говорила: «Спокойно, мы справимся». И справлялись, находили пути решения. И справляются до сих пор. Именно коллектив - главная гордость «Артдента». Здесь не говорят: «Как я сказала - так и будет». Здесь сообща решают, как будет лучше. Например, перед тем, как купить новое оборудование, Ринальда Щавелева всегда совещается со своими врачами и интересуется, с чем им будет максимально комфортно и эффективно работать.

Прочная связь дает свои плоды - за 20 лет состав «Артдента» практически не изменился. Сегодня команда клиники, это десять человек, которые трудятся на благо счастливых, а главное, здоровых улыбок. Люди это ценят и идут за своими врачами.

- Пациенты, которых мы ведем давно, шутят: «Зря вы так хорошо лечите! У вас же теперь меньше работы». А мы гордимся этим, - говорит Елена Алексеенко, главный врач клиники «Артдент».

Именно поэтому клиенты приходят сюда вновь и вновь и ведут за собой других. Ведь самая лучшая реклама - отзывы довольных посетителей.

- Жизнь не стоит на месте, люди меняют районы и даже города, но все равно возвращаются к нам. Многие из наших пациентов выросли у нас на глазах. Теперь они приводят к нам уже своих детей, - радуется Елена Алексеенко.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Сегодня «Артдент» оказывает широкий комплекс услуг. Здесь проводят профилактику, лечение, хирургию, протезирование, имплантации и бесплатные консультации. За последние десять лет через опытные руки врачей прошло около 16 тысяч клиентов. При этом коллектив старается идти в ногу со временем: специалисты проходят курсы повышения квалификации, знакомятся с современными наработками, разрабатывают свои уникальные методы работы.

Все консультации здесь бесплатны, и большая часть клиентов после диагностики остается в «Артденте». Потому что здесь все для людей: гарантии, цены и внимательное отношение специалистов.

Приятно, что к праздникам здесь устраивают различные бонусные акции. Кроме того, после каждой оплаты по специальному QRкоду можно получить баллы, которыми можно оплатить следующий прием.