«Матвеевская слобода» - уникальный комплекс отдыха под Хабаровском

О ТРАДИЦИЯХ

Когда предприятие создавалось, бани в Хабаровске были только муниципальными. Конечно, были и частные сауны, но сравнивать финскую парную с русской может только полный дилетант.

- Мы были первыми, кто начал возрождать старинные русские традиции банного дела. И люди откликнулись - за эти годы в нашей слободе побывало более ста тысяч посетителей, и никто не ушел недовольным, - рассказал Анатолий Калинин, учредитель центра семейного отдыха «Матвеевская слобода». - Об этом свидетельствуют отзывы на нашем сайте.

Постепенно предприятие стало своеобразным местом для семейного загородного отдыха - таким местом, где можно не только расслабиться, отойти от городской суеты, но и прекрасно провести время, поправить свое здоровье. Сейчас это большой комплекс, в котором есть не только бани, но и кафе, рестораны, домики для отдыха. Работают в нем местные, жители села Сосновка, чему они рады: в селах сейчас с работой, тем более стабильной, непросто.

- Хабаровскому краю в его день рождения хотелось бы пожелать, прежде всего, развития, - ведь чем лучше живут люди, тем охотнее они тратятся на себя и на своих близких. Как бизнесмен я в этом заинтересован, так что мое пожелание региону - жить и процветать, развиваться во всех сферах экономики и постоянно улучшать уровень жизни людей, - пожелал Анатолий Калинин.

БАННЫЙ ГОРОДОК

Под Хабаровском есть уникальный банный городок - идеальное место для расслабления и отдыха.

«Баня парит, баня правит, баня все поправит» - говорили наши предки, и современная медицина с ними полностью согласна. Плюсы банных процедур перечислять можно долго. Основные: в парной вместе с потом из организма выходят вредные вещества, очищается и омолаживается кожа. Организм хорошо прогревается, благодаря чему раскрываются самые мелкие капилляры, улучшается кровоснабжение и самые отдаленные уголки организма лучше омываются кровью, что способствует вымыванию шлаков и выводу их через кожу. Ну, и самое главное, после бани у человека уходит нервное напряжение. А ведь давно известно, что все болезни от нервов.

Сохранять традиции престижно и выгодно «Матвеевская слобода»Фото: Борис КОКУРИН

Но баня бане рознь, в наше время найти правильную баню нелегко. Наши предки парились в бревенчатых срубах, используя натуральные дрова. Именно такие традиционные технологии применяются сегодня в «Матвеевской слободе» - целом банном городке, расположенном неподалеку от Хабаровска, в пригороде, в экологически чистой зоне.

«Слобода» - идеальное место для того чтобы отдохнуть от давящего городского ритма, глотнуть бодрящего кислорода, расправить плечи, чтобы потом с новыми силами окунуться в деловую суету. Помогут в этом 14 банных срубов разного размера и вместимости. Есть бани с прудами, есть с бассейнами и бильярдами, а также беседками с зонами отдыха - на любой вкус. Все бани топятся дровами - так, как принято было исстари.

Сохранять традиции престижно и выгодно «Матвеевская слобода»Фото: Борис КОКУРИН

«Матвеевская слобода» - идеальное место для семейного отдыха, тут есть парк, небольшое подобие контактного зоопарка с домашними животными - детям точно понравится. В «Слободе» можно отметить свадьбу, окунуться в прорубь на Крещение или отпраздновать Ивана Купалу.

Подробности можно узнать на сайте банидв.рф и по телефону 8 (4212) 66-22-20.