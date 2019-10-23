На правительстве Хабаровского края сэкономили миллиард бюджетных рублей

Губернатор Хабаровского края принял решение сократить должность вице-губернатора. Сергей Фургал считает, что у этой должности нет отраслевой привязки, на эффективность работы правительства края наличие или отсутствие вице-губернатора не влияет. Собственно, последнее время эта должность и так вакантна.

На заседании Законодательной думы Хабаровского края Сергей Фургал сообщил депутатам, сколько денег удалось сэкономить благодаря штатной реорганизации.

- Сегодня мы идем по пути сокращения расходов на содержание органов власти. За год в процессе реформирования более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края, - рассказал губернатор. – Мы также отказались от множества неэффективных и попросту ненужных госзакупок. Эти и другие меры позволили сохранить около миллиарда бюджетных средств.

С сокращением должности вице-губернатора будет сокращен и штат помощников, положенных второму в крае лицу. Конкретных цифр губернатор не озвучил, рискнем предположить, что речь пойдет о десятках миллионов рублей нарастающим итогом.

И все же, возникает вопрос: кто будет замещать губернатора во время его отпуска или (тьфу-тьфу-тьфу) больничного? Сергей Иванович, похоже, уверен, что с этим справятся заместители председателя правительства края. Ведь, по его словам, уже удалось выстроить систему четкого разграничения полномочий между зампредами. Да и в отпуск губернатор пока не собирается, хотя по Трудовому кодексу уже имеет на это право.