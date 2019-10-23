2019-10-23T09:56:00+03:00
Политика

На правительстве Хабаровского края сэкономили миллиард бюджетных рублей

А с сокращением должности вице-губернатора экономия выйдет еще больше
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
На правительстве Хабаровского края сэкономили миллиард бюджетных рублейНа правительстве Хабаровского края сэкономили миллиард бюджетных рублейФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Губернатор Хабаровского края принял решение сократить должность вице-губернатора. Сергей Фургал считает, что у этой должности нет отраслевой привязки, на эффективность работы правительства края наличие или отсутствие вице-губернатора не влияет. Собственно, последнее время эта должность и так вакантна.

На заседании Законодательной думы Хабаровского края Сергей Фургал сообщил депутатам, сколько денег удалось сэкономить благодаря штатной реорганизации.

- Сегодня мы идем по пути сокращения расходов на содержание органов власти. За год в процессе реформирования более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края, - рассказал губернатор. – Мы также отказались от множества неэффективных и попросту ненужных госзакупок. Эти и другие меры позволили сохранить около миллиарда бюджетных средств.

С сокращением должности вице-губернатора будет сокращен и штат помощников, положенных второму в крае лицу. Конкретных цифр губернатор не озвучил, рискнем предположить, что речь пойдет о десятках миллионов рублей нарастающим итогом.

И все же, возникает вопрос: кто будет замещать губернатора во время его отпуска или (тьфу-тьфу-тьфу) больничного? Сергей Иванович, похоже, уверен, что с этим справятся заместители председателя правительства края. Ведь, по его словам, уже удалось выстроить систему четкого разграничения полномочий между зампредами. Да и в отпуск губернатор пока не собирается, хотя по Трудовому кодексу уже имеет на это право.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть спросят у жителей края, хотят ли они куда-нибудь возвращаться»: на Кубани отреагировали на заявление Киева о присоединение региона к Украине
В Верховной Раде создали объединение по "возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий"
Новости 24
В Хабаровском крае пройдет «горячая линия» на тему пользования лесом
В Хабаровске установили рекорд по ремонту крыш
В «наливайках» общественники Хабаровского края видят большое социально зло
Россельхозбанк запускает акцию по картам «Мир»
Школьникам и студентам в Комсомольске показали авиазавод изнутри
Пожарные в Хабаровске экстренно отправились спасать бывшую птицефабрику
Особенный стрелок из Хабаровска в Сиднее взял «бронзу» чемпионата мира
Одежда, обувь, алкоголь исчезали в магазинах Хабаровска из-за «покупателей»
В Хабаровске в очередной раз выберут лучших благотворителей
Школы искусств Хабаровского края снабдили новыми музыкальными инструментами
Спецназ по-сирийски зачистит Хабаровский край от условных боевиков
Чиновникам из ЕАО не удалось «сплавить» муниципальное имущество