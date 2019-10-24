«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за престижный статус

Уже в ноябре станет известно имя новой «Мисс Дальний Восток». А это значит, что подготовка к мероприятия идет полным ходом, а в регионах проходят кастинги. Профессионалы ищут новые лица. Конечно, отбор не из легких, ведь титул довольно престижный, а победительница отправится на «Мисс Россия». В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - генеральный директор модельного агентства «Дальневосточный театр моды» Анна Карпусь. Узнали, сколько девушек уже прошли кастинг, какие требования к ним предъявляют, а также затронули нелегкую, карьеру модели.

«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за престижный статусФото: Сергей ПЯТКОВ