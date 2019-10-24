2019-10-25T07:52:15+03:00
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«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за престижный статус

Прямой эфир 25 октября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за престижный статус«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за престижный статусФото: Борис КОКУРИН
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Уже в ноябре станет известно имя новой «Мисс Дальний Восток». А это значит, что подготовка к мероприятия идет полным ходом, а в регионах проходят кастинги. Профессионалы ищут новые лица. Конечно, отбор не из легких, ведь титул довольно престижный, а победительница отправится на «Мисс Россия». В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - генеральный директор модельного агентства «Дальневосточный театр моды» Анна Карпусь. Узнали, сколько девушек уже прошли кастинг, какие требования к ним предъявляют, а также затронули нелегкую, карьеру модели.

«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за престижный статус Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за престижный статусФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск Эфир 25_10_19 09-00 - 10-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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