В Хабаровском крае действует система налоговых льгот для участников региональных инвестиционных проектов. И так уж сложилось, что в эту категорию зачастую попадают предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых, и лесозаготовители. То есть один из самых высокодоходных видов экономической деятельности практически ничего не платит в бюджет края.

- Правила игры должны быть справедливыми, - заявил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. – Бизнес, где рентабельность доходит до 70 процентов, не платит налоги. Сейчас не время разбрасываться деньгами в виде таких льгот.

С предложением внести корректировки в краевой закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» об отмене льгот для таких участников инвестпроектов губернатор выходил на Закдуму еще VI созыва. Окончательно поправки были приняты вчера, 23 октября, думой VII созыва.

В Хабаровском крае отменят налоговые льготы для недропользователей и лесозаготовителей В Хабаровском крае отменят налоговые льготы для недропользователей и лесозаготовителей Фото: пресс-служба компании Полиметалл

С 1 января 2020 года предприятия, ведущие добычу и обогащение угля и антрацита, добычу металлических руд и прочих полезных ископаемых, производящие драгметаллы и занимающиеся лесозаготовкой будут платить налоги на общих основаниях. Исключение – производства по глубокой переработке древесины, для них льготу сохранили. Будут платить по льготной ставке и те предприятия, которые получили статус резидента территории опережающего социально-экономического развития до 2020 года.

Отменена также сниженная ставка по налогу на прибыль, идущему в краевую казну, для участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных на федеральном уровне.

Для сведения - Хабаровский край является одним из ведущих регионов России по добыче полезных ископаемых. В крае добывают драгоценные и цветные металлы, каменный и бурый уголь, минеральные воды, природные стройматериалы (глина, песок, гранит и т.д.). Активно ведется разработка месторождений рудного и россыпного золота, платины. Хабаровский край – единственный регион, где разрабатывают оловорудные месторождения.

В Хабаровском крае отменят налоговые льготы для недропользователей и лесозаготовителей В Хабаровском крае отменят налоговые льготы для недропользователей и лесозаготовителей Фото: пресс-служба компании Полиметалл

24 предприятия-недропользователя работают на территории края: шесть добывают рудное золото, пятнадцать – россыпное, одно добывает платину и два – разрабатывают оловорудные месторождения.

В 2018 году в крае добыли 24,8 тонны золота (в целом по России – 314 тонн, данные Минфина - прим.ред.), 62,2 тонны серебра, 228 килограммов платины.