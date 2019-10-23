Налоги на недвижимость необходимо заплатить до начала декабря. Сейчас размер этих платежей уже не изменить. Но можно повлиять на будущие, если изменить кадастровую стоимость дома, квартиры, земли и т.д. Как и где можно это сделать в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" рассказали специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Россреестра по Хабаровскому краю Людмила Кравченко, главный государственный налоговый инспектор УФНС Хабаровского края Лариса Масленникова.

Пора платить налоги на недвижимость: а как их снизить в Хабаровском крае?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Во втором получасе проекта "Хабаровский эксперт" мы обсудили проблему распространения туберкулёза в краевом центре. Это заболевание - лидирует в регионе, в том числе растёт количество заболевших среди детей. И что страшно - инфекцию они подхватили в семье. Об этом говорили консультант отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Захарова

Растёт количество детей, заболевших туберкулёзомФото: Сергей ПЯТКОВ

и заведующая детским диспансером отделения туберкулёзной больницы Елена Тараненко.

Растёт количество детей, заболевших туберкулёзомФото: Сергей ПЯТКОВ