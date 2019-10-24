Депутаты Законодательной думы Хабаровского края вернули прямые выборы глав районов

Так, депутаты во втором чтении единогласно приняли краевой закон о возвращении прямых выборов глав муниципальных районов. Проблема недоверия населения к власти особенно остро проявляется на местах. Люди в штыки принимают глав, которых они не выбирали и с которых, по сути, не могут спросить за качество работы. С другой стороны, прямые выборы повышают и ответственность избирателя за принятое решение.

Еще один очень важный социальный вопрос рассмотрен в первом чтении по инициативе районного собрания депутатов Амурского района – «подъемные» для молодых педагогов. Двадцать лет назад молодым учителям назначили единовременную выплату в размере четырех окладов. С тех пор коэффициент не менялся.

- У молодого педагога оклад, если говорить о моем районе, - семь с небольшим тысяч, - отмечает Ольга Мироманова, депутат краевого парламента, директор школы села Осиновая Речка Хабаровского района. – Четыре оклада – это тридцать тысяч рублей. Сумма явно не дотягивает до современных реалий. Такая компенсация не может стать мотивацией для молодых людей.

Конечно, Хабаровский край – не Москва или Санкт-Петербург, где подъемные выплаты достигают ста тысяч рублей, однако сравнение даже с соседними регионами не в нашу пользу. Так, в Иркутской области, где, между прочим, уровень цен ниже, чем в Хабаровском крае, молодой специалист получает 50 тысяч рублей. В Приморье, по словам председателя Собрания депутатов Амурского муниципального района Светланы Аксеновой, из бюджета ежемесячно доплачивают учителям по десять тысяч рублей.

Депутаты согласились с тем, что нужно поддерживать молодых педагогов, и единогласно проголосовали за увеличение коэффициента до восьми. В окончательном чтении законопроект будет рассмотрен в ноябре. После принятия законопроекта в качестве закона края «подъемные» для молодых учителей вырастут в два раза.

Не менее важный вопрос – утверждение прожиточного минимума для пенсионеров. От этой суммы зависит величина региональной социальной доплаты. В этом году прожиточный минимум рассчитывается по новой методике. Не стану углубляться в формулы, скажу лишь одно: рассчитанный по-новому минимум несколько выше, чем рассчитанный по старой методике.

- В Хабаровском крае немного тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, но они есть. И эти люди – тоже наши граждане. Пусть небольшой суммой, но мы можем им помочь, - считает Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета думы по социальной защите населения и здравоохранению. – Методика расчета прожиточного минимума не менялась с 1997 года, правильно, что этим вопросом озаботился федеральный центр.

Депутаты Законодательной думы седьмого созыва единогласно поддержали установление величины прожиточного минимума пенсионера в сумме 11 799 рублей. Заметим, что это на 904 рубля больше, чем в 2019 году. В Хабаровском крае, по расчетам минэкономразвития, право на региональную социальную доплату к пенсии получат 43 тысячи человек.