2019-10-24T12:10:54+03:00
Происшествия

Трехмесячный малыш скончался на борту самолета, на пути в Хабаровск

Сотрудниками следственного комитета начала проверка по факту трагедии
Евгения МОЛОТОВА
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Вместе с мамой и врачами малыш летел на операцию. Фото: архив КПВместе с мамой и врачами малыш летел на операцию. Фото: архив КП
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На борту самолета, выполнявшего рейс Петропавловск-Камчатский – Хабаровск, скончался трехмесячный мальчик. Трагедия произошла в воздухе, во время двух часового перелета. Малыша и его маму под присмотром медиков везли в Хабаровск на операцию, в центр сердечно-сосудистой хирургии.

- Мой сын, Денис, родился раньше срока, на двадцать седьмой неделе беременности, - рассказала в интервью Ольга, мама погибшего мальчика. – Роды были стремительные и с осложнениями. У новорожденного порвалась пуповина, и младенец потерял много крови. Кроме того, врачи диагностировали серьезное сердечно-сосудистое заболевание.

Врачами родильного отделения был проведен комплекс реанимационных мероприятий: новорожденного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сделали переливание крови, после которого состояние его стабилизировалось. К сожалению, оборудование камчатских врачей не позволило сделать операцию на сердце. Ее решено было провести в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Хабаровска.

- Вызов нам пришел 9 октября, - сообщила Ольга. – Транспортировка должна была производиться в специальной кювезе под полным контролем жизненных функций. Тогда же, прибыли специалисты медицины катастроф. Вместе с нами на операцию полетела еще одна мамочка с двухмесячной дочкой.

Ольгу посадили сзади, а переноску со спящим Денисом взял на колени врач-реаниматолог. Он был в теплом комбинезоне, а на лице кислородная маска, подключенная к портативному аппарату ИВЛ.

- Первый раз датчик на ноге у сына запищал перед снижением, - вспомнила Ольга. – Это был первый приступ. Доктор принял меры, и датчик замолчал, но через несколько минут приступ повторился. Тогда врач стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось, а за двадцать минут до посадки случился третий приступ. Он стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Здесь повествовательная часть заканчивается, и начинаются вопросы. Почему малыш, который находился в тяжелом состоянии, летел обычным пассажирским рейсом, а не бортом медицины катастроф? Почему перевозка производилась не в кювезе с полным контролем жизненных функций, способной, в том числе нивелировать перепады давления, которые возникают при взлете и снижении? Почему бригада врачей оказалась недоукомплектована необходимыми препаратами и кислородом? Эти вопросы задает теперь Ольга минздраву и прокуратуре.

- Смерть ребенка – это, безусловно, трагедия. Я приношу глубочайшие соболезнования родителям малыша. О данном факте министерству стало известно в тот же день, после чего было принято решение инициировать служебное расследование, - прокомментировала Елена Сорокина, министр здравоохранения Камчатского края.

Сотрудниками Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ начата проверка всех фактов произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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