Развалили «Трактор»: хабаровский «Амур» впервые за 9 лет обыграл команду из Челябинска

Этот матч стал первым в четвертой м очень непростой выездной серии хабаровчан, и надо же так получиться, что тигров нос к носу столкнули с их давним и непримиримым соперником – челябинским «Трактором». В сентябре команды встречались дважды в Хабаровске 7 и 8 числа. Обе встречи завершились победой «черно-белых»: 2:1 в основное время и 2:1 в овертайме.

Однако, челябинцы готовились к этой игре серьезно поскольку сейчас «тигры» оправились от не очень удачного старта турнира и начали «набирать ход». Так в последних пяти играх «Амур» побеждал четырежды. Хабаровчане обыграли ХК «Сочи» (2:1), «Северсталь» (1:0), «Локомотив» (2:1) и «Спартак» (2:1), единственный матч, который команда проиграла – это встреча со столичным «Динамо» (1:5).

Перед встречей хозяева площадки даже выпустили ролик, где «Амур» «зажигал», а «Трактор» «тушил». Если посмотреть статистику личных встреч, то она явно была не в пользу «тигров» - 17 раз «Амур» уступал «Трактору» и лишь семь выигрывал.

- «Трактор» для «тигров» никогда не был удобным соперником. В Челябинске «Амур» не выигрывал с 2010 года. Трижды дальневосточники подбирались вплотную к победе, но в серии буллитов терпели фиаско. Разрушить «уральское проклятие» выпало победному составу, который тренерский штаб дальневосточников не стал менять, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

В первом тайме первыми забросили «тигры». Счет открыл Вячеслав Ушенин, ответ «Трактора» не заставил себя ждать. Всего 30 секунд разделили первый и второй голы.

- Второй период был богат не только на броски, но и на потасовки. Забегая вперед, отметим стычку Никиты Камалова и Егора Фатеева, в которой последний выступил в роли зачинщика. Предшествовала этому шайба Кирилла Рассказова в большинстве, установившая лидерство Тигров и расшатавшая нервы соперника. В целом, команды провели достаточно равный период. Отличные моменты были у Рассказова при розыгрыше большинства, со стороны «медведей» броском в крестовину отличился Фатеев, - отметили в пресс-службе.

В третьем игровом отрезке челябинцы атаковали, «Амур» держался и смог додержать сет до конца. Итог игры 2:1 - победа «тигров».

- Это был хороший упорный матч. Не скажу, что с одинаковым обилием моментов. Ребята стояли, блокировали, на последнем рубеже нас подчищал вратарь. Обеим командам нужны были очки, сегодня может быть нам где-то повезло, но мы играли командой и добились результата – это главное, - подчеркнул Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Следующий матч для «Амура» тоже будет непростым – тигры встретятся с лидером Восточной конференции казанским «Ак Барсом» уже 28 октября.