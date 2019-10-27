СКА-Хабаровск - Спартак-2 27 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу ФНЛ

Сейчас «СКА-Хабаровск» после боевой ничьи (четвертой подряд) с «Нефтехимиком» находится на 9 строчке турнирной таблицы с 28 очками в активе. 7 очков (две победы и одна ничья) отделяют хабаровский клуб от «стыковой» зоны, так что этот матч очень важен для «армейцев».

Второй состав «Спартака» в свою очередь занимает 13 место с 20 очками. Однако это далеко не показатель.

- Нынешний сезон вторая команда именитого столичного клуба проводит не очень уверенно, балансируя между средней и нижней частями турнирной таблицы. Однако, в предыдущем туре спартаковцы неожиданно просто разгромили воронежский «Факел» со счётом 7:2, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

Всего между «СКА-Хабаровск» и «Спартаком-2» было проведено 7 игр. Побед «СКА-Хабаровск» – 3, побед «Спартака-2» – 3, ничьих – 1, мячи – 9:8 (в пользу хабаровского СКА).

О СОПЕРНИКЕ

ФК «Спартак-2» (Москва)

Футбольный клуб «Спартак-2» был основан в 2013 году. Основу клуба составили игроки дублирующего состава «Спартака». «Спартак-2» был заявлен для участия в первенстве второго дивизиона в зоне «Центр», где в сезоне 2013/14 занял 4-е место. В сезоне 2014/15 переведен в зону «Запад».

В мае 2015 г. досрочно заняли первое место в дивизионе и завоевали путёвку в Футбольную Национальную Лигу.

Командные достижения:

Победитель зоны «Запад» Второго дивизиона России (ПФЛ) сезон 2014/15

Первенство ФНЛ - 5-ое место (сезон 2015/2016)

Главный тренер - Виктор Булатов

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Этот матч будет сложным для обеих команд, они показывают примерно одинаковый уровень игры. Обе команды забили примерно одинаковое количество голов, но игра в защите у “СКА” выглядит увереннее. “СКА-Хабаровск” забил 28 мячей и пропустил 22 в свои ворота. “Спартак” забил 31 мяч, но и пропустил при этом 32.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» с 15:00 по хабаровскому времени.