В Хабаровском крае выявили финансовую пирамиду и «черных» кредиторов

За девять месяцев 2019 года в Хабаровском крае было выявлено шестнадцать нелегальных финансовых организаций. Из них 15 выдавали населению микрокредиты, а одна контора имела признаки финансовой пирамиды.

- Нелегальные кредиторы маскировались под разные организации. В 60% случаев они были зарегистрированы в форме ООО и потребительского общества, - сообщил Петр Соколов, заместитель управляющего отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России. - Остальные черные кредиторы использовали статус микрофинансовых институтов, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно.

По всем выявленным субъектам нелегальной деятельности информация направлена в правоохранительные органы, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ.

В отделении Центробанка рекомендуют - прежде чем вкладывать свои деньги или брать заем, проверять в государственных реестрах подобные организации. Есть госреестр микрофинансовых организаций (МФО), кредитных, жилищных накопительных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Также есть реестр ломбардов. Кроме того, у легитимного участника финансового рынка обязательно должна быть лицензия Банка России. Ее можно затребовать у организации, а можно найти сведения в интернете – в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России.

Если в интернете на официальных ресурсах вы не находите сведения об интересующей вас компании, высока вероятность, что вы нарвались на мошенников. Обратитесь в Центробанк, где специалисты дадут необходимые разъяснения, либо подавайте заявление в правоохранительные органы.

Микрокредиты давно стали серьезной проблемой, точнее, проблемой стала закредитованность населения. Простота и скорость получения микрокредита – пресловутый сыр в мышеловке. Люди берут кредит в пять, десять тысяч, а в некоторых случаях оказываются должны в два, три раза больше. Заметьте, как правило, МФО указывают процентную ставку в день. При дневной ставке 0,09% имеем почти 33% годовых.

Кстати, чтобы остановить падение общества в долговую яму, с 1 октября этого года в России ужесточились правила выдачи кредитов. Теперь банки при предоставлении кредита от 10 тысяч рублей обязаны рассчитывать так называемый показатель долговой нагрузки заемщика. Он считается просто – отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу. Если человек отдает на оплату долгов более половины дохода, то банк, выдавая ему новый кредит, обязан формировать дополнительный запас капитала. Такие же меры приняты и в отношении микрофинансовых организаций.

Вероятнее всего, банки пойдут по более простому пути – будут отказывать в выдаче займов лицам с высоким показателем долговой нагрузки, либо понижать сумму кредита.