Мошенники в Хабаровске рассылают всем липовые квитанции на оплату счетчиков

По Хабаровску массово рассылают непонятные квитанции, подписанные сплошь «начальниками отделов» и «страшными инспекторами». Корреспонденты «Комсомольской правды» продолжают выяснять, как не попасться на удочку нечистоплотных предпринимателей.

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МЕНЯЙ, А ТО НЕ РАСПЛАТИШЬСЯ!

- Василий, а мы когда электросчетчики меняли? - соседка-пенсионерка поправляет на переносице очки.

Она только что заглянула в почтовый ящик и теперь внимательно разглядывает какую-то квитанцию.

- А я помню? - отзывается ее муж. - Вообще, это не мы, это электрики из «управляйки» в прошлом году со щитком возились. А что?

- Тут предписание все поменять, - расстроено сообщает ему супруга. - Иначе санкции, платить будем в пять раз больше.

Тоже забираю почту. Там похожий листок бумаги за строгой подписью начальника отдела Энергонадзора Загороднева Д.В. В тексте уведомление, что у моего прибора учета истек срок годности, а значит, я обязан его заменить, иначе буду платить «по среднему». По версии авторов документа (со ссылкой на какие-то федеральные законы и постановления Правительства - прим.авт.), «по среднему» обойдется мне в 1470 рублей за каждого прописанного в квартире.

Мы с женой особой экономностью не отличаемся, но и то, наша средняя сумма за «свет» - 700 рублей в месяц, а тут считай в четыре с лишним раза больше. Соседи, судя по возмущенным голосам, тоже не в восторге от таких перспектив.

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БУМАЖКА БУМАЖКЕ РОЗНЬ

Разговор с «диспетчером», телефон которого был указан в «предостережении», особых результатов не дал. Попытки узнать, откуда у них данные о моем счетчике, окончились исчерпывающим ответом - у нас есть база. Что за база, и кто занимается ее пополнением, мне объяснить не могли, зато пообещали быстро и за адекватные деньги заменить «просроченный» счетчик. Записываться на получение такой сомнительной услуги я, естественно, не стал.

В Хабаровске уже не первый год кто-то рассовывает в почтовые ящики такие строгие бумажки, предписывающие заменить электросчетчики, провести поверки приборов учета газа, либо воды. На самом деле эти «предписания» с настоящим документом от организаций, которые действительно занимаются предоставлением подобных услуг, имеют мало общего.

Так как же отличить настоящую квитанцию от липовой? А очень просто. Как рассказали в Роспотребнадзоре Хабаровского края, все подобные «предписания» можно смело игнорировать, настоящие компании такими рассылками не занимаются. К тому же заставить вас выбирать услугу у той или иной компании заставить никто не может - это ваше личное дело, кого выбрать.

Получили такую «квитанцию»? Во-первых, выдохните, не паникуйте и ни в коем случае не кидайтесь платить тем, кто запугивает вас. Во-вторых, перед тем, как набрать номер «диспетчерской», обязательно позвоните в свою управляющую компанию. Дело в том, что именно у них должны быть все данные о поверках и сроках службы приборов учета. А посмотреть, надо ли вообще вам менять прибор учета, можно в квитанции, которые вам приносят каждый месяц - там есть данные о сроках поверки всех ваших приборов учета.