В Хабаровском крае завершена пассажирская навигация

Навигация-2019 в Хабаровском крае официально завершена. Как сообщили в пресс-службе правительства края, до отдаленных территорий, к которым нельзя добраться по земле, жители будут добираться по воздуху. Вертолеты и самолеты будут возить пассажиров, пока не откроются зимники.

- Навигация закрыта, но возникла необходимость в дополнительной работе пунктов пропуска через государственную границу РФ «Хабаровск» и «Покровка». Срок закрытия перенесен на 31 октября. С завершением пассажирской навигации по Амуру с отдаленными территориями края, не имеющими альтернативного транспортного сообщения, будет налажено авиасообщение, - сообщили в министерстве.

Уже с 4 ноября возобновляются авиарейсы «Хабаровск – Чегдомын – Хабаровск» и «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Богородское – Хабаровск». До Чегдомына (рейсы по вторникам и четвергам) и Богородского (по понедельникам) будут летать малые самолеты – Л-410. Стоимость билета составит от трех с половиной тысяч рублей до 5525 рублей – рейс «Хабаровск – Чегдомын», и от 3206 до 6412 рублей – рейс до Богородского.

В Хабаровском крае завершена пассажирская навигацияФото: Ксения ТУРТЫГИНА

С 6 ноября и до официального открытия ледовых переправ до поселков Новокуровка и Победа из Хабаровска будет летать вертолет Ми-8. Улететь можно будет в понедельник и среду, стоимость билета до Новокуровки – 1276 рублей, до Победы – 1915 рублей.

Минувший сезон был для речников юбилейным – 165-м. Осложнило его наводнение, из-за большой воды пришлось приостанавливать работу пассажирских судов, менять расписание, места остановок. На поддержку речников из краевого бюджета было выделено свыше 126 миллионов рублей в виде субсидий.