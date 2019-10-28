Строительство уникального для Дальнего Востока объекта завершится в феврале 2020 года. Дворец единоборств откроется для всех, кто связал или еще только планирует связать свою жизнь со спортом.

ГОТОВ НА 80 ПРОЦЕНТОВ

Сейчас уже возведен каркас здания, завершены кровельные работы, стены и перегородки. Ведется монтаж подвесных потолков, внутренних инженерных систем, благоустройство территории. Строительные работы завершатся уже к концу 2019 года, останется пройти государственную экспертизу и смонтировать спортивное оборудование.

Металл и стекло, просторные светлые помещения, спортивные залы, удобные раздевалки - все это краевой дворец «Самбо», уникальное сооружение общей площадью в 16 тысяч квадратных метров с универсальным залом для состязаний, где на трибунах могут одновременно присутствовать 1268 зрителей, где есть несколько специализированных залов для борьбы и восточных единоборств, есть тренажерные и снарядные залы. Рай для тех, кто решил свою жизнь посвятить единоборствам.

В Хабаровске скоро введут в строй грандиозный Дворец единоборств «Самбо»Фото: Правительство Хабаровского края

Напомним, в сентябре дворец спорта посетил заместитель председателя Правительства РФ - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Возводят объект на средства единой федеральной субсидии. Она предоставляется из федерального бюджета на улучшение социальной инфраструктуры в центрах экономического роста в регионах Дальнего Востока.

- Более 400 миллионов рублей уже вложено в этот объект. Готовность более восьмидесяти процентов. Я знаю, что у Хабаровского края сформировались хорошие спортивные традиции, в том числе в области единоборств. Уверен, что этот объект послужит укреплению здоровья жителей региона и комплексному развитию физической культуры и спорта, - отметил во время осмотра сооружения Юрий Трутнев.

СТРОЯТ, ПОТОМУ ЧТО НУЖЕН

Действительно, если вы не заметили, то город давно уже стал центром развития единоборств в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня боевыми искусствами и спортивными единоборствами в регионе занимаются более 25 тысяч человек. Дворец «Самбо» станет местом подготовки спортивного резерва для сборных команд края и страны, проведения всероссийских, региональных и международных соревнований.

Ежегодно в Хабаровске проходит Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского союза Константина Короткова. Хабаровский край принимал у себя чемпионаты России по боксу, самбо, дзюдо, киокусинкай. А четыре года назад в краевом центре прошел Чемпионат мира по киокусинкай каратэ. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пользуются большой популярностью среди спортсменов со всей страны. Раньше все эти состязания проходили, где придется, - в легкоатлетическом манеже, «Платинум Арене», но уже в следующем году спортсмены получат собственную площадку.

- На объекте будут созданы современные условия для подготовки спортивного резерва в сборные команды Хабаровского края, Российской Федерации; проведения соревнований международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, а также для систематических занятий обычных людей физической культурой и спортом. Наша основная цель к 2024 году - чтобы 55% жителей края на постоянной основе занимались физической культурой и спортом. Для этого необходимо развивать инфраструктуру. Кроме того, согласно целям регионального нацпроекта «Спорт - норма жизни», через пять лет уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями должен достигнуть 73,5%, - рассказал Семен Экшенгер, министр физической культуры и спорта Хабаровского края.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Есть у нового дворца и олимпийский прицел. Недавно каратэ было признано одним из олимпийских видов спорта и включено в программу Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году, так что новый спортивный объект вполне возможно будет использовать для проведения спортивно-тренировочных сборов сборных команд Российской Федерации и спортсменов Олимпийской сборной России. Причем не только по каратэ, но и другим олимпийским видам. Ведь Хабаровск находится в одной климатической зоне с японской столицей, и спортсменам будет проще акклиматизироваться.

В Хабаровске скоро введут в строй грандиозный Дворец единоборств «Самбо»Фото: Правительство Хабаровского края

Как утверждают в краевом минспорта, кроме боевых искусств в универсальном спортивном зале возможна организация тренировочного процесса по волейболу, гандболу, а также занятий в тренажерном зале, в том числе и тяжелой атлетикой.

- Президент Всероссийской федерации этого вида спорта Максим Агапитов во время своего визита в Хабаровск осмотрел строящийся зал и остался доволен условиями для тренировок, - подчеркнул Семен Экшенгер.

Планируется, что здесь будут работать 19 тренеров по различным видам спорта. Общий штат объекта - 58 человек: технические работники, администрация, обеспечивающий персонал и медицинские работники.

- У нас есть высококвалифицированные специалисты, работают заслуженные тренеры России. Кроме того, Дальневосточная академия физической культуры и спорта ведет постоянную подготовку специалистов, а в следующем году мы сможем работать в тесном контакте по переподготовке тренерских кадров, - подчеркнул краевой министр. - Конечно, популяризация спорта - это и победы наших спортсменов. Так, наш воспитанник Андрей Замковой в сентябре этого года стал чемпионом мира по боксу. Теперь готовится к своим третьим Олимпийским играм в карьере. Наши каратисты в этом году с чемпионата и первенства страны вернулись с 12-ю золотыми медалями, борцы края регулярно завоевывают награды всероссийских соревнований. Наша самбистка Анастасия Шитикова в октябре стала победительницей первенства мира среди девушек.

Это не успех отдельных спортсменов - это успех всего края, уверен министр. Но гораздо важнее, чтобы как можно больше детей приходило заниматься спортом. Чтобы они развивали себя, становились быстрее, сильнее и выносливее. В спорт высших достижений попадают единицы, а оздоровить всю нацию - вот поистине государственная задача.