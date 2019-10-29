Автобильярд: в Хабаровске пожилая автоледи стала виновницей ДТП из пяти автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие спровоцировала 72-летняя жительница краевой столицы. Женщину подвела реакция.

Днем 27 октября в сторону центра города по улице Волочаевской двигалась колонна автомобилей. Первой ехала девушка на Honda Fit, только что покинувшая шиномонтажную мастерскую.

- Только выехала на Волочаевскую как поняла, что с машиной что-то не так, - рассказала она. - Почувствовала стук в районе переднего колеса. Первая мысль была, что плохо прикрутили. Включила «аварийку», хотела остановиться на осевой полосе, посмотреть в чем дело. Начала снижать скорость, вдруг позади визг тормозов и удар.

Не только для хозяйки Fit неисправность машины стала сюрпризом. Притормозивший автомобиль собрал за собой целый шлейф неприятностей. Ехавший следом Nissan Primera, также нажал на педаль тормоза и включил поворотник, готовясь объезжать внезапную помеху.

В результате аварии травмы получили незадачливая автолюбительница и трехлетний мальчик. Фото: соцсети

- Вижу "аварийку", снижаю скорость, чтобы объехать ее по первому ряду, - рассказал водитель Primera. - Ряд занят, я жду. Остальные тоже останавливаются за мной. И эта Corolla летит, я ее в зеркалах видел. Понимаю, что врежется, но деваться некуда. Вцепился в руль и ждал, чем все это кончится.

За Primera в очереди был Nissan Sunny, следом располагалась Honda Airvawe, которая первой попала под удар автомобиля зазевавшейся 72-летней хозяйки Toyota Corolla. В Airvawe, владелец которого так же направлялся в шиномонтаж на сезонную замену колес, находился трехлетний сын водителя. Мальчик, хоть и был в детском кресле, ударился головой. Его увезли на обследование, где диагностировали ушиб лба.

В результате аварии травмы получили незадачливая автолюбительница и трехлетний мальчик. Фото: соцсети

Помощь врачей потребовалась и самой виновнице ДТП. Пенсионерка ударилась о руль, у нее заподозрили перелом грудины и травмы шеи. До того, как сесть в карету скорой помощи, женщина объяснила сотрудникам ГИБДД, что собиралась перестроиться из второго ряда в первый. Крайнюю правую полосу занимал самосвал – женщина планировала опередить его и уже после этого выполнить перестроение. Она прибавила газу и, глядя в правое зеркало заднего вида, пыталась оценить, когда можно будет сманеврировать. То, что впереди остановились машины, она заметила слишком поздно и погасить набранную скорость не успела.