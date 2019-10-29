В Хабаровске ищут женщину, которая «заминировала» здание суда

Серия сообщений о ложных минированиях получила неожиданное продолжение. Вчера вечером информация о заложенном взрывном устройстве поступила на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Хабаровского края. Позвонившая по телефону 112 женщина сообщила о «минировании» здания районного Железнодорожного суда на улице Суворова, 72. На вызов отреагировали оперативно. Здание было оцеплено, а сотрудники и посетители были эвакуированы.

- В момент возникновения чрезвычайной ситуации в здании находилось более ста пятидесяти человек, - сообщили в канцелярии суда. - Было прервано несколько гражданских процессов и четыре уголовных дела. Все находящиеся были оперативно выведены на улицу.

Оперативные службы отреагировали с похвальной быстротой. К месту происшествия выехали службы оперативного реагирования: скорая помощь, пожарные расчеты, саперы и кинологи.

Осмотрев помещения представители кинологической службы и взрывотехники ничего подозрительного не обнаружили. Однако, деятельность учреждения была парализована.

По имеющейся информации, женщина, сообщившая заложенном взрывном устройстве, воспользовалась мобильным телефоном. Номер его известен. Оперативники полагают, что в ближайшее время личность ее будет установлена, а сама она задержана.

По словам сотрудников суда, в это время на рассмотрении во время звонка находились двадцать гражданских и четыре уголовных дела: по растрате или присвоению денег, участию в запрещенной экстремистской (или религиозной) организации, незаконном распространении наркотических средств и мере наказания за регистрацию фиктивной подставной фирмы. Кстати, обвиняемыми по двум из них проходят женщины.

В соответствии с положениями статья 207 УК РФ за заведомо ложную информацию о террористическом акте в присутственном учреждении женщине грозит до пяти лет лишения свободы.