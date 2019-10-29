Один гол с «Ак Барсом» – не победа: Александр Гулявцев прокомментировал игру хабаровского «Амура»

После отличной игры с «Трактором» болельщики «Амура» воспрянули духом. Не смущало даже то, что «Ак Барс» является безоговорочным лидером в Восточной конференции, тем более что в последних играх казанцы особо не блистали.

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

Игра с «Ак Барсом» началась сразу с высоких скоростей, и темп задавали казанцы. Хозяева площадки рвались к воротам «тигров» и на шестой минуте смогли забить – 1:0. Несмотря на успех, «барсы» даже не подумали сбавить обороты и уже через пять минут вновь взяли штурмом ворота «Амура» - 2:0. А вот во второй двадцатиминутке «тигры» сумели собраться и огрызнулись.

- Второй период начался с быстрого гола «тигров». Рассказов подхватил шайбу в средней зоне, прошел всю оборону казанцев и бросил в ближний угол, реализовав большинство. Гости выровняли свою игру, подтянув статистику бросков, которая на старте встречи была совсем не в их пользу. Отличные моменты для реализации имели Вячеслав Ушенин и Рассказов, по разу выходя на рандеву с Рейдеборном, а также Горшков, замыкавший диагональный перевод от партнера. Но, не забив сопернику, дальневосточники были сами вынуждены доставать шайбу из сетки после броска Глухова с неудобной руки. За три минуты до сирены на перерыв хабаровчане организовали позиционную атаку. Измотать соперника получилось, но до гола дело не дошло, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

НЕДОСТИЖИМЫЙ ГОЛ

В третьем периоде Амур, кажется, еще добавил темпа, пытаясь отыграться, но, к сожалению, не получилось. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Ак Барса».

− Мы не очень хорошо начали игру – ожидали и знали, что «Ак Барс» мощно проводит первые периоды. В каких-то моментах мы, может быть, сыграли робко, но 2 периода, я считаю, была обоюдоострая борьба. Во втором периоде мы забили быстрый гол, могли забросить ещё – были выходы 1 в 0, но, к сожалению, не использовали, это реализация моментов. Не могу бросить камень в огород ребят, они сегодня пластались, но с такой командой, как «Ак Барс», 1 гол – это не победа и не очки. Хорошая игра, но, к сожалению, мы не набрали в ней очков, готовимся к следующей,- прокомментировал матч Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Сейчас «Амур» находится на 11 месте в восточной конференции, набрав 21 очко. Следующую игру в этой выездной серии хоккеисты из Хабаровска проведут 30 октября в Нижнекамске с «Нефтехимиком».