Одно окно для госзакупок: «Госзаказ» об особенностях тендерного консалтинга в Хабаровском крае

Об особенностях тендерного консалтинга «Комсомольской правде» рассказала Ольга Жменько, директор ООО «Консалтинговая компания Госзаказ».

- Наша компания в этом году отметила десятилетний юбилей, - поделилась радостью Ольга Викторовна. - Все это время мы работаем с поставщиками на рынке государственных и коммерческих закупок. Осуществляем комплексное сопровождение организаций на электронных торгах. Предоставляем полный комплекс услуг — от сбора необходимой информации до заключения контрактов.

Не секрет, что участие в электронных торгах имеет множество нюансов. Изучение этого процесса отнимает массу сил и времени даже у хорошо подготовленного человека. В таком случае, наибольшей эффективности можно достичь, работая с профессионалами.

- Наши специалисты проанализируют рынок и подберут электронные торговые площадки, которые нужны именно вам, - отметила Ольга Жменько. - Подготовят необходимые документы, сделают электронную подпись, откроют спецсчет, подадут заявку на участие. Все сделки проходят под контролем юристов компании, а значит, соответствуют законодательству.

Таким образом, доверившись специалистам Консалтинговой компании, можно участвовать во всех конкурсах, аукционах, котировках, проводимых для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд компаний с госучастием, и заключать контракты, избежав при этом существенных временных затрат. А, как известно, время — деньги!

Детально ознакомиться с деятельностью компании можно на площадке Дальневосточного форума предпринимателей и на сайте https://www.goszakaz27.com