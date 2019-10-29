2019-10-29T10:24:30+03:00
Общество

День народного единства в Хабаровске 2019: программа мероприятий

День народного единства в Хабаровске 2019 отметят 4 ноября, в понедельник
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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День народного единства в Хабаровске 2019: программа мероприятийДень народного единства в Хабаровске 2019: программа мероприятийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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День народного единства в Хабаровске 4 ноября 2019 года отметят весело и дружно. Горожан зовут поучаствовать в массовые гуляниях, послушать праздничные концерты и посетить культурно-просветительские акции.

- Откроет череду мероприятий «Большой этнографический диктант», который пройдет 1 ноября в 11.00, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Проверить свои знания жители региона смогут на базе 44 краевых площадок. Все подробности можно найти на сайтах: www.miretno.ru и www.knotok.ru.

День народного единства в Хабаровске 2019 объединит краевые и муниципальные учреждения культуры под эгидой Всероссийской акции «Ночь искусств». В период с 1 по 4 ноября состоятся выступления творческих коллективов, пройдут мастер-классы и выставки, ночные экскурсии и кинопоказы в музеях и библиотеках региона. «Искусство объединяет» - таков девиз мероприятия, которое, по ожиданиям, посетят более трех тысяч человек.

День народного единства в Хабаровске 2019 не обойдут вниманием и представители духовенства. Третьего ноября с 19:00 до 24:00 часов в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска состоится акция «Ночь в храме». С посетителями побеседует священник, также гостей ждут мастер-класс по церковной каллиграфии и живописи, экскурсия по собору и храму Иннокентия Московского и посещение православного кафе «Две рыбы». А в День народного единства в Хабаровске, 4 ноября в девять утра, начнется Божественная литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После православную братию ждет Крестный ход, затем вокруг собора будут организованы народные гулянья.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ХАБАРОВСКЕ 2019

Основные городские мероприятия в День народного единства в Хабаровске 2019 развернутся 4 ноября.

В 13:00 на набережной стадиона имени Ленина откроет двери фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный обычаям и традициям народов России. В нем примут участие более 20 творческих коллективов национально-культурных центров Ассамблеи народов края. Как сообщают на сайте правительства Хабаровского края, гостей фестиваля ждут тематические фотозоны, показательные выступления по национальным видам спорта, творческие мастер-классы и интерактивные развлекательные площадки, а также шатры для дегустации блюд национальных кухонь.

В конце праздника посетителей закружат в «Хороводе дружбы» и пригласят посмотреть на песенный флешмоб «Мы единое целое», в котором, как ожидается, примут участие около 5 тысяч жителей и гостей краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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