Петроглифы Сикачи-Аляна хотят включить в список объектов наследия ЮНЕСКО

ЗАБАВЫ ДРЕВНИХ БОГОВ

…Очень много лун назад над Землей светило два Солнца. Было так жарко, что камни плавились от жары, а все живое задыхалось от невыносимого зноя. Богам не было дела до страданий людей и животных, они забавлялись, рисуя на расплавленных камнях. Один храбрый охотник не мог больше видеть, как медленно умирает его племя и мир вокруг. Он сделал очень крепкий лук, взял самую лучшую стрелу, поднялся на гору и выстрелил в одно из Солнц. Меткий стрелок не промахнулся - светило погасло. Земля начала остывать, вода забурлила в реках, леса вновь покрылись листвой, а рисунки богов на камнях застыли…

Петроглифы Сикачи-Аляна, конечно, не были нанесены мифическими созданиями, их выбивали люди. Но от этого уникальный памятник человеческой цивилизации не становится менее интересным. Возраст самых древних рисунков - двенадцать тысяч лет! Для сравнения - Древняя Месопотамия возникла примерно шесть тысяч лет назад, самой старой египетской пирамиде, ступенчатой пирамиде Джосера, чуть больше четырех с половиной тысяч лет.

Что касается научной ценности объекта, то ее трудно преувеличить. С момента обнаружения петроглифов много сделал для их изучения знаменитый советский археолог Алексей Окладников. Современные археологи продолжают научно-исследовательскую работу. Сейчас для наших ученых самое главное - доказать мировому сообществу, что сикачи-алянские петроглифы имеют особую значимость для всего человечества.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ

Кроме петроглифов Сикачи-Аляна в Хабаровском крае есть еще десять мест, где сгруппированы наскальные рисунки. Но именно сикачи-алянские признаны объектом культурного наследия федерального значения. В 2003 году они были включены в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. С того времени памятник активно изучают ученые, есть несколько проектов «музея под открытым небом». Во всем мире подобные объекты становятся местом притяжения для туристов, в село Сикачи-Алян и сейчас часто приезжают группы иностранцев. А если там обустроить достойную современную инфраструктуру, поток наверняка увеличится.

- Самым главным требованием к номинируемому в ЮНЕСКО объекту является «выдающееся всемирное значение», которое не имеет национальных границ и представляется важным для современных и будущих поколений человечества в целом, - рассказал Артур Ласкин, заведующий сектором археологии КГБУ «Центр ОПИК». - В ближайшее время петроглифы будут внесены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Для того, чтобы на территории Хабаровского края появился объект культурного наследия ЮНЕСКО, нам еще предстоит разработать проект зон охраны, подготовить обширное номинационное досье, а также провести первоочередные охранные мероприятия и благоустройство территории.

Признает ли авторитетное учреждение наши наскальные рисунки всемирным наследием, пока не известно, но все ученое сообщество России надеется на это.

СПРАВКА «КП»

Петроглифы Сикачи-Аляна датируются периодом начального неолита - XII-X тыс. до н.э. и заканчивая эпохой раннего средневековья IV-XIII вв. н.э. Согласно выводам ученых, создавались они не только в разные исторические эпохи, но и разными этносами.

Расположены петроглифы на правом берегу Амура и протоки Малышевской примерно в 60 километрах от Хабаровска.

В общей сумме это около 350 наскальных изображений зверей, людей, масок, сцен охоты на 120 отдельно лежащих базальтовых валунах и скальных выходах. Петроглифы выполнены в технике пикетажа каменным инструментом. Во время разлива Амура значительная часть базальтовых глыб оказывается под водой.