2019-10-30T11:54:17+03:00
Общество

В Советской Гавани уже три месяца не вывозят мусор

В качестве протеста жители выносят мусор к дверям районной и городской администраций
Петр САМСОНОВ
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В Советской Гавани уже три месяца не вывозят мусор Фото: Артем КулькинВ Советской Гавани уже три месяца не вывозят мусор Фото: Артем Кулькин
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Мусорный коллапс, в который погрузились жители Совгавани, продолжает развиваться. Недавно совгаванцы в попытках достучаться до городских и районных властей стали складывать мусор прямо на крыльцо местной администрации.

НАЧАЛО МУСОРНОГО БЕСПОРЯДКА

В середине лета в Советской Гавани на местах сбора мусора стали образовываться горы бытовых отходов. С введением в строй нового полигона по сбору твердых коммунальных отходов и повышенным вниманием к этому вопросу со стороны краевого правительства жители ожидали, что обстановка улучшится.

Но вместо бесперебойной работы мусорных служб совгаванцы получили заваленные свалки и гуляющих по городу медведей. Звери учуяли аппетитные на их вкус запахи и повалили «в столовую».

Выяснилось, что причиной мусорного коллапса стало неисполнение договорных отношений между управляющими компаниями и компанией-перевозчиком - ООО «ГаваньСтройИнжиниринг». Шестого июня этого года в адрес администрации города Советская Гавань поступило уведомление о расторжении договора на управление 66 многоквартирными домами, находящимися под управлением ООО УК «Наш город». Таким образом, закончились договорные отношения и с ООО «ГаваньСтройИнжиниринг», а на местах сбора ТКО стал скапливаться мусор.

Проблема в том, что в Советской Гавани на одной площадке рядом стоят контейнеры разных управляющих компаний. Представим, что одна из них не оплачивает вывоз мусора, ее контейнер чистить не будут. А куда будут выкидывать мусор клиенты первой УК? Правильно, на ту же площадку в свободные контейнеры. Получается, что перевозчик вывозил мусор «за себя и за Сашку», терпел убытки и, как итог, решил покинуть это поле боя.

КРЫЛЬЦО ВМЕСТО СВАЛКИ

Как рассказали редакции «КП» - Хабаровск» местные жители, в городе появились крысы и медведи. Неизвестно, что хуже. Вонь от переполненных свалок разносится по всему городу, окна в квартирах лучше не открывать.

Чиновники, возможно, что-то и делают, но люди не видят, чтобы проблема решалась. Недавно кто-то запустил в соцсетях флешмоб «Сдай мусор в администрацию». Как пишут на своих страничках городские депутаты, горожане по ночам вываливают мусор прямо на крыльцо администрации Советской Гавани. А буквально сегодня ночью кто-то «одарил» таким же образом и районную администрацию.

Редакция «КП» - Хабаровск» позвонила в мэрию Совгавани и в администрацию Советско-Гаванского района, однако оперативно получить комментарии не удалось. Один ответственный сотрудник, как нам сказали, в командировке, другой - на совещании. Остальные комментировать не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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