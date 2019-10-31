IV Дальневосточный форум стал территорией диалога в Хабаровске

- Сегодня в нашей стране уделяется большое внимание развитию предпринимательства. Сергей Иванович, 10 октября вы открывали IV Дальневосточный форум предпринимателей. Расскажите, что отличает этот форум от всех остальных?

- Одно из главных отличий – это рассмотрение системных проблем для бизнеса всего Дальнего Востока. Развитие предпринимательства - важная задача для всей страны. И все мы прекрасно понимаем, что строить бизнес в Хабаровске не одно и то же, что в Краснодаре.

На наш форум приехали гости и спикеры со всей страны. Каждый – со своим опытом и примерами из личной практики. Но это только полдела. Реальная польза от таких мероприятий состоит в другом. Я убежден, что на деловых площадках во время дискуссий идеи должны не только быть озвученными, но и получить свое продолжение.

Например, идея отраслевого подхода в развитии предпринимательства родилась именно на форуме. Сейчас для Хабаровского края это уже не просто идея, а реальность. Нашим краевым законом об МСП каждому министерству и комитету правительства в обязанности внесено развитие предпринимательства. Бизнесу это дает поддержку власти и создание условий в отраслевом разрезе.

Еще одно отличие – это аудитория форума. Наш форум проводится специально для средних, малых и даже микропредприятий. И проблемы именно этой категории бизнеса мы пытаемся решать на площадках форума. А еще, это открытый диалог. Я знаю, что на форуме будут заданы острые вопросы. Но это и есть тот самый иной взгляд на ситуацию и возможность для органов власти взглянуть на проблемы со стороны.

В рамках форума провели региональный этап Всероссийской премии «Бизнес-успех». Участники направили более 30 заявок от предпринимателей из Хабаровского края, Магаданской области, ЕАО и Приморского края. Наш бизнес предлагает сегодня интересные проекты, рассказывает нестандартные истории успеха от сельского хозяйства до современных технологий.

Этот диалог обязательно будет продолжен. Люди с активной жизненной позицией должны быть услышаны. Я обязательно встречусь с участниками премии и уверен, что мы найдем полезные, новые решения для развития бизнеса в Хабаровском крае.

- Диалог на форуме получился действительно очень живой. Например, участники форума ответили на вопрос: «Что малый и средний бизнес рассчитывает получить от реализации национального проекта МСП в Хабаровском крае?». Получилось, что главное, чего предприниматели ждут от реализации нацпроекта – это повышение доступности финансирования для бизнеса в государственных фондах, снижение процентных ставок по кредитам. Сергей Иванович, как вы оцениваете такой ответ?

- И я поддерживаю это мнение. Главное, что сегодня нужно бизнесу – это инструменты и условия. А дальше они сами разберутся, как действовать. Если бизнес говорит, что ему нужны доступные деньги, значит, предприниматели готовы развиваться.

Среди вариантов ответов также были, кстати, и снижение количества контрольно-надзорных мероприятий, возможность бесплатного получения услуг по принципу «одного окна», повышение уровня своей компетенции. И, наверное, хорошо, что бизнес видит работу власти в данных направлениях.

Значит, мы на верном пути, нужно продолжать эту работу. Ну, и обратить больше внимания на доступность финансовых ресурсов.