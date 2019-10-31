Марина Костина: «Нам нужно качество, а не красивые цифры»

В майских указах президента России сказано, что к 2024 году малый и средний бизнес должен набрать еще больший вес в экономике. Это касается численности предпринимателей, наращивания доли их в ВВП страны, а также доли в общем объеме экспорта. Грандиозные планы требуют соответствующих мер поддержки. Какие условия создаются в Хабаровском крае для бизнеса, мы говорим с Мариной Костиной, министром инвестиционного развития и предпринимательства края.

О ПОДДЕРЖКЕ

- Марина Ивановна, в крае около 50 тысяч человек занимаются малым и средним бизнесом, а каждый третий хочет стать предпринимателем. Что делается для всех этих людей?

- В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» во многих регионах страны создаются центры «Мой бизнес». В Хабаровском крае - это уже работающая, устойчивая система поддержки малого бизнеса.

На самой ранней стадии планирования дела и его регистрации предпринимателю чаще всего нужны качественные консультации. На помощь придет АНО «Краевое агентство поддержки предпринимательства», специалисты которого помогут сориентироваться в любых вопросах.

Важнейший вопрос стартового капитала начинающим поможет разрешить МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края». Важно, что Фонд работает и с начинающими предпринимателями, лишенными возможности обратиться за финансированием в коммерческий банк.

Когда бизнес встал на ноги и готов привлекать банковское кредитование, но испытывает трудности с обеспечением обязательств, у него есть возможность обратиться в Гарантийный фонд Хабаровского края. По банковскому пакету документов фонд может предоставить поручительство на сумму до 70% кредита.

ИННОВАЦИИ

Особенное внимание уделяется инновациям. Любой технологический стартап может рассчитывать на консультирование и сопровождение со стороны АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям». Тут бизнесу помогут решить инженерные и производственные задачи или пройти необходимую сертификацию.

Отдельного упоминания заслуживает АНО «Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере». В условиях пристального внимания государства к совершенствованию социальной сферы, любой социальный проект именно здесь получит не только качественное консультирование, но и сумеет переориентироваться от благотворительности к развитию устойчивой бизнес-модели. Уже не первый год наш край входит в тройку лидеров рейтинга субъектов России по созданию условий для социального предпринимательства.

Для удобства предпринимателей все эти организации объединились в Центр оказания услуг «Мой бизнес». Сегодня, когда многие вопросы решаются дистанционно, в крае организованна единая горячая линия поддержки предпринимательства 8-800-555-39-09. По этому номеру качественно и быстро, из любого уголка края, можно получить ответы на вопросы экономического, юридического, бухгалтерского характера, а также в сферах защиты прав и законных интересов, развития и поддержки экспорта.

- Актуален в крае вопрос улучшения делового климата. Причем рассматривается он в контексте Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ.

- Наша первоочередная задача - не красивая цифра в Национальном рейтинге, а качественное улучшение делового климата. Рейтинг дает нам обратную связь со стороны бизнеса, понимание, на что стоит обратить особое внимание, в каком направлении двигаться дальше.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам 2019 года Хабаровский край занял 39 место в рейтинге, спустившись на 21 ступень вниз по сравнению с 2018 годом. При этом мы улучшили свои позиции в эффективности услуг в сфере строительства, оптимизации контрольно-надзорной деятельности, предоставлении финансово-кредитной поддержки бизнесу. Остались проблемы с низкой доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации, длительностью разрешительных процедур. И административное давление на бизнес все еще на высоком уровне. Причем, по результатам рейтинга, давление идет в основном со стороны федеральных органов власти.

Замечу, что конкуренция в рейтинге с каждым годом все выше, и если раньше разрыв между субъектами составлял целые баллы, а иногда и десятки, то сегодня счет идет на десятые и сотые доли балла. Кроме того, есть и «внерейтинговые» показатели, которые учитываются, если несколько субъектов набрали одинаковое количество баллов.

Для достижения 44 показателей Национального рейтинга, а также внерейтинговых показателей актуализирован План «быстрых побед» на 2019-2020 годы. Он сформирован с участием делового сообщества, органов власти федерального и регионального уровней.

Из наиболее ярких решений - внедрение «единой заявки» на подключение к инженерным сетям: одна заявка в электронной форме на подключение ко всем требуемым сетям. Это сэкономит время и сделает процесс подачи комфортнее.