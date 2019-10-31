Виктор Калашников: «Дальнему Востоку нужны особые инструменты»

Впервые в рамках IV Дальневосточного форума предпринимателей состоялась конференция «Перспективы развития бизнеса в моногородах. Дальневосточный акцент». Почему было решено организовать отдельную площадку именно для моногородов, рассказывает Виктор Калашников, министр экономического развития Хабаровского края.

- Виктор Дмитриевич, насколько актуальна эта темя для нашего края?

- Сейчас статус моногородов в нашей стране имеет 321 город, в том числе на территории семи субъектов Дальнего Востока - 37 моногородов. Однако Дальний Восток остается пока единственным регионом страны, не получившим поддержку Фонда развития моногородов.

На мой взгляд, это связано с особенностями Дальнего Востока. Инструменты поддержки моногородов, востребованные, например, в Центральном или Уральском федеральных округах, не могут получить широкого применения у нас в силу ряда причин: низкая численность монопоселений, проблемы с транспортной доступностью, повышенные тарифы на энергоресурсы, отсутствие необходимой инфраструктуры, высокая себестоимость бизнеса.

Конференция стала площадкой, на которой мы с Минэкономразвития России и Фондом развития моногородов, коллегами из дальневосточных регионов страны и представителями бизнес-сообщества обсудили потребность наших территорий в диверсификации инструментов господдержки моногородов.

- Какие еще вопросы были рассмотрены на конференции?

- Обсудили лучшие практики привлечения инвестиций в экономику моногородов, поддержку социального предпринимательства, а также нефинансовые меры поддержки, в том числе направленные на создание комфортной среды для проживания населения. Кроме того, Фонд развития моногородов и Корпорация МСП презентовали свои финансовые продукты для монопрофильных муниципальных образований.

Предприниматели смогли обсудить с представителями Фонда свои инвестиционные проекты на предмет возможности получения финансирования. Проекты были самые разные: от строительства автомойки до создания завода деревянного домостроения.

- Каковы, на ваш взгляд, основные результаты мероприятия?

- Мы ставили задачу обсудить проект новой госпрограммы «Развитие моногородов» в дальневосточном аспекте. Нам это удалось. Резолюция конференции направлена в субъекты ДФО для рассмотрения. Планируем до конца текущего месяца направить консолидированные предложения в Минэкономразвития России для учета в программе «Развитие моногородов».

СПРАВКА «КП»

Моногород - это поселение с численностью населения более трех тысяч человек, из которых не менее 20% работают на одном предприятии (градообразующее предприятие).