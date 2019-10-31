Хабаровские предприниматели рассказали о нюансах поддержки для бизнеса

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО - ЭТО ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

За пять лет Мария Маслова, генеральный директор сети прачечных «Стирай-город», создала не только успешный бренд, но и стала лучшим предпринимателем края, а ее услуги с полным основанием входят в список ста лучших во всей России.

- Самое важное в ведении собственного бизнеса - постоянное развитие, - считает Мария Маслова. - В 2018 году я участвовала в национальной премии «Бизнес-успех». Хотелось понять, насколько я конкурентоспособна, оценить свои силы. Презентуя свое дело, я поняла, каковы его сильные стороны, какие направления стоит развивать, что исправить.

Жюри оценило таланты Марии, и молодой предприниматель получила высшую награду, став региональным победителем.

- В этом году я сама была в составе комиссии премии «Бизнес-успех», - рассказывает Мария. - Это не только интересный опыт, но и очень волнующее чувство. В прошлом году я получала награду из рук губернатора, а в этом сама стояла рядом с ним и вручала ее. Трудно сказать, что приятнее.

По словам Марии, большую пользу принесло ей участие в Дальневосточном форуме предпринимателей.

- Это возможность для общения с разными людьми, поиска деловых партнеров, - отмечает она. - Важны и образовательная составляющая, и обмен опытом, как в неформальной обстановке, так и на дискуссионных площадках. Многие предприниматели сталкиваются с одними и теми же сложностями, на таких мероприятиях можно узнать, как их преодолели другие и поделиться своим опытом.

Некоторые из проблем можно решить только на законодательном уровне, считает Мария. И об этом тоже удобнее говорить на форумах, когда тебя напрямую слышат представители власти и надзорных органов.

- Существует такое понятие, как семейный бизнес, - говорит она. - Власти декларируют постулат о том, что его следует всячески поощрять. Однако пока неясно, как именно. Это нужно обсуждать. Или ситуация в налоговой сфере. Все полученные от работы средства по умолчанию декларируются как доходы, понятия расходной части и чистой прибыли для этих органов не существуют. Чтобы они были решены, власти должны о них узнать. Как? В том числе и с помощью бизнес-форумов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ ИЗ КОКОНА

Бизнес Максима Москвитина - производство, но проблемы у него почти те же, что у Марии Масловой. Самой главной обладатель региональной премии «Бизнес-успех» в категории «Лучший молодежный проект-2018» считает административные барьеры.

- Мы производим детские и спортивные площадки, - рассказывает Максим Москвитин, генеральный директор ООО «ЁСИТИ». - Потребность в них очевидна, немногие дворы оборудованы качественным и безопасным инвентарем. Однако с завидным постоянством мы сталкиваемся с административными барьерами. Несмотря на то, что несколько лет мы проводили практически демпинговую политику, наше присутствие на местном рынке невелико.

По словам Максима, городским властям проще привозить детские площадки с запада, чем заказывать их у местного производителя. Бизнесмен судит по своему опыту: за шесть лет его компания прошла путь от импортеров товаров из Китая до ведущего производителя оборудования для организации досуга детей разных возрастных категорий и спортивного оборудования для взрослых.

Хабаровские предприниматели рассказали о нюансах поддержки для бизнесаФото: Правительство Хабаровского края

- Ключом к успеху нашей компании стало постоянное рефинансирование производства, - делится Максим. - Солидную поддержку оказали и госпрограммы. Не первый год мы с удовольствием сотрудничаем с Фондом поддержки предпринимательства. Возможность кредитоваться на льготных условиях в современных реалиях рынка оказала нам неоценимую услугу. Пользовались программами по привлечению кадров. На определенном этапе развития столкнулись с тем, что большая часть квалифицированных кадров - люди, что называется, старой формации. Когда за рабочим стоит мастер, за мастером начальник, за ним инженер и так далее, получается сложная и неэффективная цепочка. Мы сделали ставку на автоматизацию производства, внедрение оборудования нового поколения, IT. К сожалению, квалифицированные кадры в нашем крае оказалось найти непросто. Пришлось привлекать людей со стороны.

В планах у предпринимателя выход на межрегиональный, а в перспективе на международный уровень. Максим хочет запустить линию по производству пластиковых скатов, по этому проекту будет сотрудничать уже не с Фондом поддержки предпринимательства, а с Фондом развития промышленности.

Огромную поддержку в движении вперед, по его словам, оказывают форумы и конференции.

- Это возможность выйти из кокона, покинуть зону комфорта, - отмечает он. - Большой новостью было узнать о том, что у многих предпринимателей такие же проблемы как у меня, они нашли решения и эффективно работают. Главное - не замыкаться в себе, постоянно учиться, не останавливаться на достигнутом и идти вперед. Тогда все будет отлично.