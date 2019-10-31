В Хабаровске поговорили о проблемах кадастровой служба и бизнеса

Неожиданные испытания поджидают предпринимателей даже при получении такой простой услуги, как постановка объекта на кадастровый учет. И это при том, что такую услугу, как и многие другие, можно получить через сайт Росреестра. Почему же система работает со сбоями?

ВЫПИСКА, ДА НЕ ТА

Каждый, кто хоть как как-то связан с бизнесом, понимает, что для эффективного его ведения нужно много сил, времени. А когда это драгоценное время отнимает получение бумажки, от которой может зависеть сам факт существования твоего дела - тратятся еще и нервы. Словом, проблема эта настолько наболела, что представители власти и бизнеса специально собрались для ее обсуждения.

На заседании проектной группы по управлению инвестиционным климатом Хабаровского края основной темой стали проблемы, возникающие при подаче заявок и скорость получения обратной связи от сайта Росреестра, а также получение выписок из ЕГРН. Напомню, без такой выписки операции с недвижимостью невозможны.

Началось все с доклада о показателях Национального рейтинга инвестиционного климата, одним из которых как раз является скорость постановки объектов на кадастровый учет. Доклад был достаточно информативен, но самое интересное началось после того, как заместитель министра имущественных отношений края Ринат Мазитов его закончил, и его атаковали каверзными вопросами.

Бизнесмены и главы фирм, которые занимаются предоставлением кадастровых услуг, не согласились с тем, что все зло только от кадастровых инженеров. Есть разночтения и в понимании разумности сроков предоставления услуги, и серьезные расхождения в их стоимости. Так, одну и ту же (по крайней мере, на первый взгляд) справку можно заказать как за сто рублей, так и за тысячу. Бизнесмен, особенно начинающий, конечно, пойдет по наиболее дешевому пути, в конце которого выяснится, что справка не совсем та, которая ему нужна. Попросту она неполная. Не так жалко денег, как потраченного времени.

У ВАС САЙТ РАСКЛЕИЛСЯ

Собравшиеся опять вернулись к обсуждению пресловутых сроков получения различных документов. И тут участники проектной группы, кажется, подобрались к корню проблемы - работе сайта Росреестра.

Многие отметили, что интерфейс сайта нельзя назвать «интуитивно понятным», переходы по ссылкам, особенно на взгляд неспециалиста, выглядят нелогичными. Автор этих строк однажды сам искал одну информацию на портале и, если бы не помощь пресс-службы управления Росреестра по Хабаровскому краю, не нашел бы.

Словом, деловое сообщество высказало ряд замечаний, устранение которых краевое управление пообещало взять на контроль. В ведомстве уточнили, что теперь получить все необходимые данные предприниматели могут на обновленном сервисе Кадастровой палаты.

В Хабаровске поговорили о проблемах кадастровой служба и бизнесаФото: Правительство Хабаровского края

- На данный момент сайт Росреестра перегружен. Мы пытаемся решить вопрос, ведь если грузить на одну телегу больше, чем она может увезти, то она сломается, - объяснил Александр Мирошниченко, и.о. руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю. - Все ссылки, которые есть на сайте, и, в частности, та, по которой осуществляется выдача документов, активны, будьте внимательнее. Также у нас существует рассылка, в которой мы рекомендуем переходить на сайт Кадастровой палаты, а не Росреестра.

Руководитель краевого управления объяснил, что в целом сайт работает достаточно эффективно. Например, при обращении через электронную площадку регистрации прав собственности максимальное время процедуры сокращено до пяти рабочих дней. Сроки предоставления услуги выдерживаются.

ЭФФЕКТ ПУБЛИЧНОГО АУДИТА

Согласившись с тем, что все-таки дистанционное общение без необходимости личного визита оптимизирует процесс, некоторые предприниматели привели пример других регионов. Так, в Пермском крае налажена обратная связь от регистратора к заявителю, когда в случае мелких проблем - забыл бизнесмен приложить какую-то справку или подал не по той форме - есть возможность оперативно указать на них. В Пермском крае число отказов сведено к минимуму, сроки предоставления услуг по регистрации прав не превышают двух-трех дней.

В свою очередь в региональном подразделении ассоциации СРО «Кадастровые инженеры» отмечают, что время постановки земельных участков на кадастровый учет может увеличиться по объективным причинам. Например, из-за сложного согласования границ земельного участка с собственниками соседних участков. Сами же кадастровые инженеры никак не заинтересованы в искусственном затягивании сроков, заверил руководитель ассоциации Александр Журавель. Это сказывается и на их деловой репутации, и, в конечном итоге, на их заработке.

- Сегодня у нас получился конструктивный диалог. Публичные аудиты дают свой эффект. Это площадка для обмена мнениями всех участников процесса, которая дает возможность для госорганов понимать, как выстраивать дальнейшую работу по повышению эффективности оказания услуг, - подвела итог дискуссии министр инвестиционного развития и предпринимательства края Марина Костина.

Все заинтересованные стороны готовят свои предложения по оптимизации предоставления рассмотренных государственных услуг. Глядишь, и однажды в пример будут приводить не Пермский, а Хабаровский край.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Участники дискуссии пришли к выводу, что уровень качества работ, осуществляемых кадастровыми инженерами, пока недостаточно высок. Решением вопроса может стать усиление контроля качества работ, проводимых кадастровыми инженерами. В рамках действующего законодательства кадастровые инженеры обязаны проходить обучение в целях повышения уровня квалификации. Однако, как показывает практика предоставления услуг, этого не достаточно. В целях качественного оказания услуг кадастровый инженер должен раз в два года подтверждать наличие профессиональных знаний.

Отмечена нестабильная работа портала Росреестра, что, в свою очередь, влияет на сроки предоставления услуг.

Выявлена проблема в работе с выписками из ЕГРН, получаемыми заявителями по электронной почте: файлы не содержат печати и подписи, что затрудняет их использование в последующих сделках с этим объектом недвижимости.

Необходимо переформатировать работу специалистов Росреестра, сделать ее более клиентоориентированной. Это позволит сократить число приостановок и отказов в кадастровом учете.

Все присутствующие отметили полезность проведенного мероприятия и необходимость дальнейшего конструктивного диалога руководства регионального управления Росреестра и профессиональных участников рынка кадастровых услуг.