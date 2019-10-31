В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"
Прямой эфир 1 ноября на частоте 88,3 FM
В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"Фото: Борис КОКУРИН
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9 по 13 ноября в краевой филармонии пройдет первый фестиваль эстрадно-джазовой музыки "Сфера-джаз". В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников. С 8:30 поговорили о грядущем мероприятии.
В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"Фото: Сергей ПЯТКОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU