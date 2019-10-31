9 по 13 ноября в краевой филармонии пройдет первый фестиваль эстрадно-джазовой музыки "Сфера-джаз". В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников. С 8:30 поговорили о грядущем мероприятии.

В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"Фото: Сергей ПЯТКОВ