2019-11-01T06:06:50+03:00
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В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"

Прямой эфир 1 ноября на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"Фото: Борис КОКУРИН
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9 по 13 ноября в краевой филармонии пройдет первый фестиваль эстрадно-джазовой музыки "Сфера-джаз". В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников. С 8:30 поговорили о грядущем мероприятии.

В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз" Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровской краевой филармонии пройдет фестиваль "Сфера-джаз"Фото: Сергей ПЯТКОВ

Филармония 01_11_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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