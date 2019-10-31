По Хабаровску пошли слухи о повышении стоимости проезда в автобусах

Среди пассажиров, пользующихся маршрутом №29, поползли слухи о том, что в начале ноября за поездку в коммерческих автобусах придется отдавать не 26, а 30 рублей. Вроде кто-то даже видел уведомления о грядущем повышении, развешанные в салонах автобусов.

На одном из самых популярных и, как следствие, прибыльных маршрутов сейчас работают два перевозчика – муниципальное предприятие «Городской электротранспорт» и коммерческая фирма предпринимателя Елены Шадуя. Муниципалы в сентябре этого года установили цену – 26 рублей днем, 30 – после восьми вечера. Коммерсанты возят за 26 рублей, ночной тариф они не вводили.

В нашу редакцию позвонили несколько пассажиров и с возмущением сообщили о предстоящем повышении. «Да какое они имеют право драть с нас деньги? Куда власти смотрят?», - негодовали хабаровчане. Однако, напомню, коммерческие перевозчики, в отличие от муниципальных, работают на маршрутах с нерегулируемыми тарифами. То есть они могут устанавливать тот тариф, который считают нужным, и так часто, как захотят. Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края предпринимателям не указ – так гласит закон.

«КП» - Хабаровск» связалась с Еленой Шадуя, чтобы подтвердить или опровергнуть сведения о повышении стоимости и, если ответ будет утвердительным, выяснить причины повышения.

- Мы как возили за 26 рублей, так и будем работать по этому тарифу. Повышений в ноябре не планируется, - ответила Елена Владимировна.

Откуда появились слухи - непонятно, хорошо, что в этот раз они оказались ложными. Но высока вероятность, что проезд все-таки подорожает: впереди зима, повышенный расход бензина, подорожавшие запчасти и прочее. Аргументы в свою пользу перевозчики всегда найдут, тем более что экономические расчеты с них больше никто не требует.

ТАК СЕБЕ СЕРВИС

Есть еще один довод: мол, экономически обоснованный тариф подстегнет развитие рынка пассажирских перевозок и в конечном итоге сыграет на руку пассажиру. Автобусов станет больше, качество услуги вырастет. Хм… Так себе довод. В реальности величина тарифа слабо коррелирует с уровнем сервиса.

По-прежнему многие автобусы ходят грязные - как снаружи, так и внутри; по громкой связи не всегда объявляют остановки, например, в том же 29-м. Справедливости ради скажу, что хамства кондукторов стало меньше, но все чаще встречаются среди них люди, совершенно не знающие ни собственный маршрут, ни должностные обязанности. Так, однажды я стала свидетелем «кошачьей драки» в автобусе 56-го маршрута. Кондуктор вместо того, чтобы урезонить дам, стоял в сторонке и посмеивался. Кондуктор 14-го маршрута на вопрос, как скоро будет остановка «Тамара», сначала глубоко задумалась, затем ушла. Один из кондукторов уже упомянутого 29-го маршрута (принадлежность автобуса я не запомнила) у меня на глазах приставал к школьнице лет 13-14. Нет, не надо рассуждать об очень взросло выглядящих девочках, это не тот случай. А пресловутое «Только до вокзала!» или «Только до рынка!» - особенно в конце рабочего дня или в непогоду?

Словом, качество услуги не растет так быстро, как ее стоимость. И, как показывает практика, чтобы призвать перевозчика к ответу, нужно потратить немало усилий и времени.