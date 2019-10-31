2019-10-31T14:23:44+03:00
Происшествия

На Сахалине подростки участвовали в подпольных боях до первой крови

Как сообщают местные жители, школьники ведут бои без правил, жестоко избивая друг друга в местном парке
Василий ЗАДУНАЕВ
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На Сахалине разберутся с подпольным «бойцовским клубом»На Сахалине разберутся с подпольным «бойцовским клубом»Фото: Владимир ЗЕНКОВ
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Очки не подсчитываются, бой ведется либо до нокаута, либо, если соперник сдастся – первое и единственное правило бойцовского клуба, организованного школьниками для школьников в поселке Оха на Сахалине. Именно оно было прописано в группе, посвященной боям и размещенной в социальной сети.

До недавнего времени группа была открытой, и именно там вербовали бойцов для жестоких поединков. Там же выкладывалось расписание боев. Предпочтение отдавалось школьникам от 13 до 15 лет. Как удалось установить, схватки проходили в пять раундов каждый по пять минут.

Подростки собирались, как стемнеет, в местном парке, за фонтаном, подходили зрители, и жестокое зрелище начиналось. Как утверждают местные жители, от желающих поучаствовать и посмотреть отбою не было. Впрочем, как только на охинском новостном портале вышла публикация о школьниках-бойцах, организаторы группы сменили статус и сделали ее закрытой. Тем не менее группой и нелегальными боями заинтересовалась охинская прокуратура.

- Городской прокуратурой организована проверка сведений об организации на территории МО ГО «Охинский» уличных кулачных боев с участием несовершеннолетних. В рамках организованной проверки будет дана оценка своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО ГО «Охинский» по пресечению подобных фактов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры города Оха.

Как удалось установить, в группе посвященной нелегальным уличным боям в соцсетях,, состояло не менее 160 человек. Список попал в сеть, его внимательно изучили педагоги и к своему удивлению обнаружили там не только хулиганов, имеющих проблемы с поведением, но и типичных «домашних» мальчиков.

Также фактом существования «Охинского бойцовского клуба» заинтересовались и в инспекции по делам несовершеннолетних. До публикации в СМИ подростковый Колизей активно обсуждался в сахалинских пабликах, и инспекторы рассчитывали провести свою проверку, не привлекая особого внимания. Теперь эта задача осложнилась. Так как все подростки, состоящие в группе, запираются до последнего, не собираясь делиться информацией ни с родителями, ни с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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