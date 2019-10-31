2019-10-31T19:39:54+03:00
Общество

Самый травмоопасный день — среда

Фонд социального страхования РФ провел в Хабаровске семинар для представителей со всего Дальневосточного федерального округа
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Заместитель председателя ФСС РФ Михаил Барбазюк на семинаре в ХабаровскеЗаместитель председателя ФСС РФ Михаил Барбазюк на семинаре в Хабаровске
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Семинар «О реализации проектов Фонда социального страхования РФ», собравший в Хабаровске представителей со всего Дальневосточного федерального округа, продолжался два дня. Фонд социального страхования (ФСС) аккумулирует информацию, на основе которой, например, можно выделить заболевания, характерные для той или иной профессии. Или обнаружить аномалии: на одном предприятии люди ходят на больничный, скажем, раз в год, а на другом - четыре раза. В чем причина?

- Мы обнаружили интересную закономерность: чем реже люди уходят на больничный, тем дольше на нем остаются. И наоборот, - сообщил заместитель председателя ФСС РФ Михаил Барбазюк. - В причинах, думаю, коллеги, вам стоит разобраться.

Массивы информации позволяют прогнозировать состояние рынка труда. В марте россияне дружно отправятся на больничные из-за травм и простуд. Впрочем, есть и исключения. Так, в Хабаровском крае пик различных заболеваний приходится на январь. А самый травмоопасный день - это среда. Так что если вы житель Хабаровского края, то в январе по средам стоит быть предельно осторожным.

А если серьезно, то Фонд социального страхования - одна из тех организаций, без которых невозможно представить нашу жизнь. Именно ФСС отвечает за правильное начисление и своевременную выплату различных пособий - от выплат по листку временной нетрудоспособности (старый добрый больничный) до выплат инвалидам и гражданам, потерявших близких родственников.

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