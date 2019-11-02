В ЕАО отопительный сезон наконец-то входит в колею

В последний день октября, 31-го, Еврейскую автономную область посетил Юрий Трутнев, полпред президента по ДФО. Внимание полпреда к области обусловлено огромным количеством проблем, одна из которых – подготовка и проведение отопительного сезона.

Собственно, проблема не нова: два последних года, три отопительных сезона подряд, в ЕАО с незавидной регулярностью случаются коммунальные аварии. В этом году губернатор Александр Левинталь обратился за помощью напрямую к федеральному центру.

Итак, что мы имеем сейчас? Как доложил губернатор полпреду, все источники теплоснабжения работают, социально-значимые объекты и жилой фонд полностью подключены к теплу. Высокая готовность к отопительному сезону в городе Биробиджане, в Октябрьском, Ленинском и Смидовичском районах. При этом в Биробиджанском и Облученском районах ситуация остается сложной. По нормативу котельные и ТЭЦ должны иметь 45-дневный запас топлива. Из Красноярского края в область направлено десять тысяч тонн угля, с РусГидро есть договоренность о выделении трех тысяч тонн.

На совещании Александр Левинталь опять попросил денег – средства нужны, чтобы прожить зиму без перебоев. Юрий Трутнев согласился, что деньги нужно выделить. Суммы немалые: 268 миллионов рублей на закупку топлива и еще 44 миллиона на модернизацию котельных и оборудование. Юрий Трутнев пообещал содействие.

- Мы не допустим, чтобы наши люди замерзали зимой, - заявил полпред и тут же дал указание Минфину в кратчайшие сроки выделить эти суммы.

Также полпред дал поручение Минэнерго и Минтрансу проработать вопрос по выработке оптимальной схемы поставки топлива в регион.

Александр Левинталь, говоря об итогах визита Юрия Трутнева, сказал, что работа была «продуктивной». Что ж, при пристальном внимании федерального центра, у области есть надежда прожить зиму в тепле.

А теперь посмотрим на ситуацию внимательнее.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ

Проблемы с отоплением в ЕАО копились десятилетиями, но из-за бездействия местных властей, прорвались наружу как кипяток из прохудившейся трубы. Три года назад примерно половина Биробиджана осталась без горячей воды и тепла – сломался котел на городской теплоцентрали. Его починили – рванул другой, когда и этот исправили – прорвало магистральные трубы, отремонтировали трубы – вскрылись проблемы со стояками в домах. Ситуация серьезная, учитывая что тепло тогда пропало не только в жилых квартирах но и в школах и детских садах. Учителя конопатили окна, чтобы в выстуженные классы хотя бы ветер не задувал, школьники, как во время Гражданской войны, сидели на уроках в верхней одежде и писали озябшими пальцами. Одну школу закрыли. С ситуацией худо-бедно справились, хотя злополучная ТЭЦ и дырявые коммуникации всю зиму подбрасывали неприятные сюрпризы местным жителям.

По мнению экспертов, такой масштабный сбой говорит о том, что проблема носит системный характер и простыми «заплатками» на скорую руку ее не исправить. Проблемы надо решать так же системно с надлежащим планированием, с привлечением серьезных денег, в том числе и федеральных. Непонятно почему местные власти не занимались этим накануне, а спохватились только тогда, когда на улице похолодало и горячая вода пошла по изношенным коммуникациям?

ВОТ ТЕБЕ РАЗ, ВОТ ТЕБЕ ДВА

Второй крупный сбой в системе теплоснабжения, только теперь в 16 поселках автономной области, едва не произошел этой осенью. Более шестнадцати тысяч человек могли остаться зимой без обогрева. Выяснила эта прокуратура. «Обжегшись» на биробиджанской ТЭЦ, сотрудники надзорного органа в сентябре решили проверить, как в других населенных пунктах ЕАО обстоят дела с отопительным оборудованием. Проверили и ужаснулись – в некоторых поселковых котельных котлы изношены до такой степени, что их дальнейшая эксплуатация не представляется возможной. И это за месяц до начала отопительного сезона. Опять нашлись донельзя изношенные коммуникации, а в некоторых поселках даже не удосужились сделать запас топлива на зиму. Кто-то же в правительстве автономной области должен был это контролировать или чиновники не знали, что к зиме надо готовиться? 24 сентября губернатор ЕАО ввел режим чрезвычайного положения сразу в трех районах: Биробиджанском, Смидовичском и Облучненском. Холода не за горами, а топить нечем и не на чем.

ДЕНЬГИ НА ТЕПЛО

В августе Александр Левинталь, губернатор ЕАО, просил у федерального центра деньги на ремонт объектов теплоснабжения, потом на Восточном экономическом форуме-2019 обращался к президиуму Госсовета. В сентябре же премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 98 миллионов рублей для Еврейской автономии – на подготовку к зиме. Так же по итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минстрою России, Минтрансу России, проработать вопрос по выработке оптимальной схемы поставки топлива от поставщиков угля. Минфину России поручено проработать скорейшее выделение средств для прохождения осенне-зимнего периода. Ситуация осложняется еще и тем, что Еврейская автономная область подверглась воздействию паводка. Об этом тоже говорилось на совещании с губернатором. Пострадавшими от паводка могут быть признаны 579 жилых домов. По предварительной оценке, не подлежат восстановлению 146 строений, 258 домов требуют ремонта. Экспертными организациями проводятся дополнительные обследования.

- Еврейская автономная область - единственная на территории Дальнего Востока, где после паводка не завершено обследование домов. Мы даже не можем приступить к выделению средств гражданам для расселения. Причины этого не убедительны. Это просто плохая работа администрации территории. Губернатор обещает завершить эту работу до 15 ноября. Люди ждут, погода не самая комфортная, - подчеркнул Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО.

Некомфортная погода – это еще мягко сказано, по данным синоптиков сейчас в Биробиджане и его окрестностях ночью температура опускается до – 10 градусов, и чем дальше, тем «минус» будет больше. Согласитесь для тех, кто пережил наводнение ситуация становиться критической.

Почему разговор о проблемах начался только в августе, когда до отопительного сезона оставалась чуть больше месяца? Неужели руководство области не знало, что объекты энергетики и ЖКХ на последнем издыхании? Почему власти области не кричали о них на каждом шагу тогда, в 2017 году? Почему для решения вопроса областного уровня нужно вмешательство федерального центра? Почему от невнимательности и нерешительности местных властей должны страдать обычные люди? Такие вопросы возникают не только у местных жителей, поэтому не стоит удивляться, если в Москве будут приняты соответствующие кадровые решения и автономную область возглавит более подготовленный человек.