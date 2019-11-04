«Вам позавидуют попутчики»: Еще одна турфирма Хабаровска не «надула» своих клиентов

ПРОПАВШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Туристический бизнес суров, а ошибки владельцев могут дорого обойтись их незадачливым клиентам. В этом на собственном опыте убедились жители края, решившие отдохнуть с «Магазином горящих путевок». Вот уже больше недели они безуспешно пытаются связаться с директором компании Анной Гринчук, чтобы узнать о судьбе если не своих заграничных путевок, то хотя бы денег.

Офис ИП Гринчук на улице Муравьева-Амурского,44, многим из них был известен хорошо. Так же как и сама его владелица. Услугами компании, люди пользовались не один год. И всегда были довольны. Но теперь офис закрыт «на лопату», а телефон женщины недоступен. Вечером 1 ноября обманутые туристы собрались возле него.

- Мы с этой компанией ездили отдыхать семь лет, - рассказала Ольга, одна из постоянных клиенток компании. – Всегда все было отлично. Анна подбирала нам очень хорошие и не дорогие варианты, всегда интересовалась, как долетели, все ли устраивает. Сервис был на уровне. Сейчас собирались вылетать на Бали. Но бронь, которую она предоставила, оказалась недействительной.

К ней присоединяется мужчина. Ситуация один в один.

- Купили тур на новогодние праздники, хотели ехать всей семьей, - рассказал он. – Внесли деньги, почти триста тысяч рублей. Долго не могли получить номер брони на электронные билеты. Получили, и что – недействительна. Телефон она не берет. Один раз позвонил ее муж, но больше и он не отвечает.

Более тридцати человек потеряли деньги, поддавшись на посулы липового «Магазина горящих путевок»Фото: Евгения МОЛОТОВА

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

А вот Анастасия, пользовалась услугами компании первый раз.

- Пришла по совету знакомых, очень они ее хвалили, - поделилась Анастасия. – И что получилось. Должны были сегодня уехать отдыхать в Таиланд, вместо этого торчим здесь. Никто нам не звонил, ни о чем не предупреждал. С моей точки зрения мошеннические действия на лицо.

В ходе беседы выяснились и другие любопытные вещи. Так Анна Александровна Гринчук, числится директором в двух организациях, оказывающих посреднические услуги при продаже туров – ООО «Мир путешествий» и ИП Гринчук. При этом, если первая, изначально, имела отношение к франшизе «Магазина горящих путевок», то вторая, действовала от них совершенно независимо. При этом, как подтвердили позже в головном офисе самого «Магазина», договорные отношения с Гринчук они расторгли с 1 октября 2019 года, поскольку женщина не выполняла условий франшизы.

Более тридцати человек потеряли деньги, поддавшись на посулы липового «Магазина горящих путевок»Фото: Евгения МОЛОТОВА

Проблемы у туроператора начались еще летом. Как рассказывают пострадавшие, из числа знакомых незадачливой предпринимательницы, она рассказывала историю о том, что сильно прогорела на путевках в Турцию. По другой информации путевки, открывшие лавину лжи и недомолвок, были проданы на Кипр. Тем не менее, еще в августе «Мир путешествий» отправил людей на отдых удачно. Чего не скажешь о тех, кто поехал отдыхать в октябре.

- Уже прибыв на отдых, мы обнаружили, что наша бронь в гостинице аннулирована, также как и обратные билеты, - рассказала Оксана, еще одна клиентка фирмы. – Естественно, на такой расклад мы не рассчитывали денег с собой особо не брали, спасибо, выручили родственники.

Более тридцати человек потеряли деньги, поддавшись на посулы липового «Магазина горящих путевок»Фото: Евгения МОЛОТОВА

Трудно сказать, был ли у женщины изначально корыстный умысел. Схема похожа на ту, по которой работают финансовые пирамиды – за счет одних людей оплачиваются путевки предыдущих. Долги нарастают как снежный ком, и чем дальше, тем сложнее найти выход из создавшейся ситуации. Сама предпринимательница, по словам своих клиентов, пыталась покончить с собой и сейчас находится на лечении в одной из хабаровских больниц.

В офисе компании работают следователи. По понятным причинам комментировать ситуацию они не стали. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».