Встречу с нижнекамской командой «Амур» начал очень агрессивно. Буквально на первой минуте встречи Горшков бросает по воротам и забивает первый гол в ворота «волков». В середине двадцатиминутки Руденков доводит преимущество хабаровской команды до двух очков. «Нефтехимик» пытался огрызаться в конце периода, но ничего сделать не смогли. На перерыв «тигры» отправились имея в запасе две заброшенные шайбы.

Да как так-то? Хабаровский «Амур» уступил «Нефтехимику» имея преимущество в две шайбы. Фото ХК «Нефтехимик».

Во втором игровом отрезке уже хозяева площадки начали вести активную игру, и это удалось реализовать Энлунду он забивает в ворнота «Амура» - 1:2. Однако в концовке периода Томаш Загорна опять делает разницу в сете в два очка – 1:3. Но главное произошло в третьей двадцатиминутке.

- Третий период мог бы пройти незамеченным для статистиков. «Амур» отлично оборонялся, выстоял меньшинство, но во второй части отрезка случился провал в обороне, а голы возникли буквально из воздуха. На 52 минуте Шиксатдаров выиграл борьбу у борта, сам вылез на пятак и переиграл Аликина. А на исходе встречи «волки» сняли вратаря и воспользовались ошибкой «Амура» в своей зоне - Берглунд с добивания перевел игру в овертайм, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Да как так-то? Хабаровский «Амур» уступил «Нефтехимику» имея преимущество в две шайбы. Фото ХК «Нефтехимик».

В овертайме «Амуру» забили дважды, «тиграм» удалось «огрызнуться» лишь одной шайбой. В итоге со счетом 4:3 победу одержали хозяева.

- Матч хороший, интересный. Сегодня «Нефтехимик» показал, как надо играть все шестьдесят минут. Мы провели неплохой матч, но допустили грубейшие индивидуальные ошибки которые привели к таким голам. Команду упрекнуть не в чем, конечно я понимаю их настроение, но отчасти мы виноваты сами в этом поражении. Поражение по буллитам, так что очко мы все равно выцарапали, но по игре хотелось бы конечно чтобы мы зацепили два, - подчеркнул Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Да как так-то? Хабаровский «Амур» уступил «Нефтехимику» имея преимущество в две шайбы. Фото ХК «Нефтехимик».

В итоге после 24 матчей хабаровский «Амур» с 22 очками расположился на 12 строчке турнирной таблицы в конференции. Следующую игру «тигры» проведут в Омске с местным «Авангардом» уже 1 ноября. Эта встреча станет заключительной перед паузой в чемпионате.